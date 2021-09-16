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泛亞工程前老總爆收受回扣 涉違反證交法移送北檢
泛亞工程建設公司前總經理張子文，去年12月與廠商秬豐公司的交易中，涉編列不實的會計科目，要旗下工地匯款500萬元給秬豐，調查局台北市調查處15日搜索7處地點，約談張子文與謝姓廠商、黃姓泛亞業務共3人到案，詢後依違反證交法移送台北地署，不排除強制處分。
據調查，泛亞工程去年底承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，該重劃區域結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，並配合支援航空城計畫等相關公共建設，屬於大園地區的新興發展地區，工程經費約12億4873萬元；時任總經理張子文被檢舉收受500萬元工程回扣。
據了解，泛亞工程幕後大股東為國軍退輔會，公司主管階層全由退休將領擔任，專門承接國內高速公路、隧道、捷運、高速鐵路等工程。
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