聽新聞
test
0:00 / 0:00

泛亞工程前老總爆收受回扣 涉違反證交法移送北檢

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

泛亞工程建設公司前總經理張子文，去年12月與廠商秬豐公司的交易中，涉編列不實的會計科目，要旗下工地匯款500萬元給秬豐，調查局台北市調查處15日搜索7處地點，約談張子文與謝姓廠商、黃姓泛亞業務共3人到案，詢後依違反證交法移送台北地署，不排除強制處分。

據調查，泛亞工程去年底承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，該重劃區域結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，並配合支援航空城計畫等相關公共建設，屬於大園地區的新興發展地區，工程經費約12億4873萬元；時任總經理張子文被檢舉收受500萬元工程回扣。

據了解，泛亞工程幕後大股東為國軍退輔會，公司主管階層全由退休將領擔任，專門承接國內高速公路、隧道、捷運、高速鐵路等工程。

泛亞工程黃姓業務。記者張宏業／攝影
泛亞工程黃姓業務。記者張宏業／攝影
泛亞工程建設公司前總經理張子文。記者張宏業／攝影
泛亞工程建設公司前總經理張子文。記者張宏業／攝影
秬豐公司謝姓業者。記者張宏業／攝影
秬豐公司謝姓業者。記者張宏業／攝影

桃園 捷運 機場

延伸閱讀

通霄鎮長陳漢志涉嫌收取回扣600萬元 法官裁定羈押禁見

泛亞工程前總經理涉非常規交易 遭搜索約談

疑收受光電業者回扣 苗檢聲押通霄鎮長陳漢志等3人

2億打造 運營3年沒賺錢 貴州「天下第一水司樓」要拆？

相關新聞

通霄鎮長陳漢志涉嫌收取回扣600萬元 法官裁定羈押禁見

苗栗縣通霄鎮長陳漢志被控於前年、去年間的鎮公所開口契約，及太陽能光電場標租案下游工程，涉嫌收取共約600萬元回扣，苗栗地...

泛亞工程前老總爆收受回扣 涉違反證交法移送北檢

泛亞工程建設公司前總經理張子文，去年12月與廠商秬豐公司的交易中，涉編列不實的會計科目，要旗下工地匯款500萬元給秬豐，...

說出「只有畜生才會加入民進黨」 媒體人董智森挨告

民進黨基隆市黨部執行長施偉政今天到基隆地檢署提告，指控媒體人董智森主持廣播節目時，說「只有畜生才會加入民進黨」等言論，涉...

7年了...高雄氣爆案定讞！公務員得入獄 廠商全無罪

2014年釀32死的高雄氣爆案，一審認定公務員和業者皆有責任，二審逆轉判公務員有罪，但李長榮化工總裁李謀偉等6人、華運倉...

營養午餐弊案纏訟10年 6名校長今有罪定讞將入獄

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中14名校長2017年已有...

高雄氣爆案3公務員有罪定讞 市議員認為應向3人求償

高雄氣爆案今三審定讞，最高法院判時任高巿府祕書長趙建喬、副工程司楊宗仁及監工邱炳文，因參與管線埋設及驗收，但未確實把關，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。