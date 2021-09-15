通霄鎮長陳漢志涉嫌收取回扣200萬元 法官裁定羈押禁見

苗栗縣通霄鎮長陳漢志被控於前年、去年間的鎮公所開口契約，及太陽能光電場標租案下游工程，涉嫌收取共約200萬元回扣，苗栗地檢署檢察官今天連同已離職的鎮公所機要秘書陳志豪，及光電系統施作蔡姓廠商聲請羈押，苗栗地方法院法官審理認定3人涉嫌貪汙治罪條例重罪，且有勾串共犯、證人之虞，晚間裁定羈押禁見。

陳漢志是退休國小校長，2018年素人挑戰通霄鎮長選舉，初試啼聲即當選，政治前途備受看好，檢察官昨天指揮調查局苗栗縣調站等相關單位辦案人員，兵分20多路搜索鎮公所等場所，扣案相關資料，並帶回陳漢志、陳志豪、蔡姓廠商等多人調查，檢察官偵訊後，今天晚間聲請3人羈押獲准，檢調將進一步清查過濾公所發包工程，擴大偵辦中。