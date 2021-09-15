聽新聞
test
0:00 / 0:00
通霄鎮長陳漢志涉嫌收取回扣200萬元 法官裁定羈押禁見
苗栗縣通霄鎮長陳漢志被控於前年、去年間的鎮公所開口契約，及太陽能光電場標租案下游工程，涉嫌收取共約200萬元回扣，苗栗地檢署檢察官今天連同已離職的鎮公所機要秘書陳志豪，及光電系統施作蔡姓廠商聲請羈押，苗栗地方法院法官審理認定3人涉嫌貪汙治罪條例重罪，且有勾串共犯、證人之虞，晚間裁定羈押禁見。
陳漢志是退休國小校長，2018年素人挑戰通霄鎮長選舉，初試啼聲即當選，政治前途備受看好，檢察官昨天指揮調查局苗栗縣調站等相關單位辦案人員，兵分20多路搜索鎮公所等場所，扣案相關資料，並帶回陳漢志、陳志豪、蔡姓廠商等多人調查，檢察官偵訊後，今天晚間聲請3人羈押獲准，檢調將進一步清查過濾公所發包工程，擴大偵辦中。
檢調單位接獲檢舉，通霄鎮公所於前年、去年間3件開口契約治山防洪，及反射鏡施設案，涉嫌各收取10多萬元的回扣，另於去年1件太陽光電場標租案，涉嫌收取下游系統施作廠商100餘萬元回扣，辦案人員蒐證，查出陳漢志等人涉嫌重大，因此發動偵查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言