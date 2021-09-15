台灣治安史上最高現金搶案 落網者多已服刑完畢

台灣治安史上最高額現鈔7736萬元搶案，最後一名涉嫌人黃江正逃亡12多年後，今天下午1時多，在台南市安平區租屋處落網，警方當場起出3把手槍及28發子彈，正擴大偵辦中。然而，當年同案共犯計7人，分別被處14年6月至1年不等徒刑，多已服刑完畢。

據調查，這起重大搶案發生於2009年11月23日，地點在台南市健康路及西門路口，從事黃金買賣的蔡姓男子，從銀行提款後在自家鐘表店門前，被3名持槍搶匪搶劫，蔡男姪子的妻子被開槍擊中腿部受傷。

當年台南檢警全力偵辦，陸續收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成5人，最後一名共犯黃江正今天落網。蔣春益供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣還說，他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。

一審時，同案蔡婕涵等7名被告分別被判13年10月至1年不等徒刑，分別為蔡婕涵犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑13年；蘇建銘犯預備強盜罪又犯非法寄藏子彈罪，應執行有期徒刑1年，並科罰金2萬元；方東隆犯結夥攜帶凶器強盜罪又犯非法寄藏子彈罪，應執行11年10月，並科罰金2萬元；蔣春益犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑11年；林秉嶧犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑11年；王志成犯結夥攜帶凶器強盜罪又犯傷害罪，應執行有期徒刑13年10月；王重義共同犯攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑1年。蔡等人不服上訴。

二審審理後，蔡婕涵犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑11年；方東隆犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑12年6月；蔣春益犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑12年；林秉嶧犯結夥攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑12年；王志成犯結夥攜帶凶器強盜罪又犯傷害罪，處有期徒刑14年6月。