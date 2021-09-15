郭棋湧任法部參事 孫治遠接調查局政風室主任

法務部長蔡清祥今天表示，部裡參事職缺拔擢調查局政風室主任郭棋湧出任，調查局政風室主任職缺由高檢署檢察官孫治遠出任，人事異動將於中秋連假後履新。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後，接受媒體詢問時證實這項新的人事異動。

郭棋湧為司法官訓練所29期結業，曾任行政執行署台中、彰化分署長，郭棋湧在台灣高檢署檢察官期間曾就男子虐死棄屍友人3歲兒子案論告求重判，男子最終遭重判15年徒刑確定。

孫治遠為司法官訓練所37期結業，孫治遠在新北地檢署主任檢察官期間，領導檢察官靳開聖偵辦連勝文遭槍擊案；孫男在台灣高檢署檢察官期間曾就桃園市議員歐炳辰在觀音鄉公所鄉長任內圖利廠商案論告求改判有罪，歐炳辰最終遭重判6年徒刑確定，議員職務也解職。