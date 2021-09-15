幫女同事拍掉臀部髒汙 法院：輕浮但難認性擾「判無罪」

邱姓男子在屠宰場上班，被1名女同事控訴摸臀部，被檢方依性騷擾罪嫌起訴，邱喊冤是看到她圍裙上有雞屎，才伸手替她撥掉，法院勘驗監視器，見邱伸手上下快速移動1次，並示意女子查看，舉止類似一般人撥掉東西動作，認為他舉動或許輕浮草率，但難認性擾犯意，判邱無罪，可上訴。

檢方起訴指出，邱男和女子都是某屠宰場同事，邱去年11月2日晚上8點多在工作台交班時，趁對方不及防備之際，伸手觸摸她左後側臀部1次，以此性騷擾得逞，偵結依性騷擾罪嫌起訴他。

審理時，邱坦承有碰到女子臀部，但否認性騷擾，辯稱當時看到她圍裙靠近臀部位置，有一個黑點髒汙，疑似雞屎，所以才伸手撥除，自己是出於好意沒有性騷意圖。

女子證稱，邱突然伸手摸她臀部並說「妳圍裙那邊有沾到雞大便」，是摸完之後才說，但當時自己正準備上工作台，圍裙上不可能會沾到，且邱是整個手掌碰到，所以臀部有很明顯的觸碰感。

法院勘驗相場監視器，發現邱確實伸手靠近女子左側臀部，並由上往下快速移動1次，僅短暫碰到女子，和一般人以手撥去身上沾附物的舉止相同，而且詹在圍裙上波動1次，隨即攤開手掌向女子展示，並以手指向她圍裙，對方也側身低頭往下看。

法院認為，當時邱似乎發現女子圍裙沾有雞屎，先伸手撥除再向她說明，是否基於性騷擾意圖伸手觸碰，即有疑問。此外，監視器畫面中，女子穿著白色圍裙，左側靠近臀部位置有1個黑點，女子也不時有用水管沖洗。

法院考量，本案發地再屠宰場工作檯，各種禽畜髒汙，應有可能在女子工作或活動中沾附圍裙，認為邱確實有可能是要替她撥去髒汙。