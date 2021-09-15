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台日混血少女遭殺害焚屍 犯保士林分會助家屬上訴三審

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

23年前遭殺害焚屍的台日混血少女案，因1名秘密證人受不了良心譴責， 報案曝光凶殺案，台灣高等法院改判其中2名被告14年6月徒刑，少女的林姓父親難以接受判決結果，犯保士林分會協助家屬上訴三審，日前再度關懷慰問家屬，並致贈中秋慰問金及禮盒。

桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢，在1998年12月9日下午發現一具女性焦屍，面目全非身分不明，檢方相驗後無反確認死者身分，20年間接登記無名屍。

犯保士林分會指出，1名知情的秘密證人，受不了良心譴責，2018年間到派出所舉報凶殺案，全案經檢警重啟調查，去年8月分別起訴案發時已成年的潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲），未成年的陳姓女子（38歲）由少年法庭審理，還有當年未成年的男子吳昶弘（40歲，潛逃國外通緝中）。

歷經1年多官司期間，一審判潘、陳無期徒刑、陳女14年2月徒刑，上月台灣高等法院改判潘、陳14年6月徒刑，陳女改判14年8月。犯保士林分會，不定時的訪視慰問，一路提供家屬法律協助，並由分會人員陪同出庭，另也協助申請補償金

虐殺焚屍的林姓少女父親，今年已70歲，女兒遇害、兒子早夭，膝下無子女，近年來又因案件奔波法院身體多處病痛，20多年來盼望女兒可以回家，但卻得到女兒遇害的悲慘下場，心中難過憤怒，盼透過訴訟為女兒爭取公道。但二審因考量被告2人行為時年紀輕、案發超過20年之刑罰需要性，從無期徒刑改判14年6月，林父無法接受判決解果，情緒激動忿忿不平。

犯保士林分會指出，林父身心俱疲，除了極大壓力也分目，自責過往未能好好照顧女兒，希望餘生能為女兒盡點心力，全案已協助家屬上訴三審，期盼在訴訟過程中，盡力陪伴林父，平穩期情緒，減低其對訴訟結果之憤怒。

中秋節將至，士林地檢署檢察長繆卓然，協同犯保士林分會主委李魁相、書記官長張克強等人員，前往轄區內20戶被害人家庭，聆聽家屬心聲，並致贈中秋禮盒及共計10萬元慰問金。犯保士林分會表示，分會抱持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，藉由被害家庭的即時關懷、復健照護補助、心理諮商與輔導，及相伴訴訟過程，希望扶持犯罪被害家庭，幫助家屬繼續往前，減少社會的弱勢，促進社會更祥和。

中秋節將至，士林地檢署檢察長繆卓然，協同犯保士林分會主委李魁相等人員，聆聽犯罪被害家庭家屬心聲，並致贈中秋禮盒及慰問金。圖／士林地檢署提供
中秋節將至，士林地檢署檢察長繆卓然，協同犯保士林分會主委李魁相等人員，聆聽犯罪被害家庭家屬心聲，並致贈中秋禮盒及慰問金。圖／士林地檢署提供

補償金 虐殺

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