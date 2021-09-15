狗一直叫...鈕承澤性侵案女律師稱致「胃酸逆流」 告鄰傷害敗訴

承辦導演鈕承澤性侵案的女律師杜孟真認為鄰家的狗一直叫，叫到她胃酸逆流，自訴鄰居強制、傷害罪，台北地方法院審理認為，杜女鄰居養狗是生活常態，與犯罪構成要件不符，裁定自訴案駁回。可抗告。

事實上，杜孟真為此曾向張姓鄰居提民事侵權給付訴訟，索賠237萬元，法院認定她確實長期受噪音干擾，判杜女獲賠45萬元。

杜孟真自訴說，她與張姓鄰居是戀戀台大社區的鄰居，張2020年9月到11月，不定時放任養的狗吠叫，導致她受有焦慮適應障礙症、咳嗽、胃酸逆流，張犯刑法傷害、強制罪。

法官認為，如果某人將車輛停放在路邊，導致後來的車輛未能如願停放，「屬吾人社會生活之常態」，不應構成強制罪。

法官認為，杜孟真雖然表示張姓鄰居將狗關進籠子，狗會開始吠叫、時間很長，但張並未直接對杜施加不法腕力，蒐證錄影雖可辨別有狗的吠叫聲，但，難以認定張故意影響致使養的狗吠叫。

法官認為，杜女指張將狗關進籠裡，狗就開始叫，僅屬自訴人之臆測，況且，張將狗關進狗籠，也屬一般常見的飼養方式，不構成強制罪的「強暴」要件。

裁定說，杜孟真聲稱狗叫致她身心受創，包括因而患有焦慮的適應障礙症、咳嗽併胃酸逆流，但發生疾病的原因很多，未必與居住環境有關；現代人生活步調緊湊、工作壓力大，無從認定杜女的傷損與鄰居的狗有關。