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女還在居檢...男性友人到防疫旅館歡聚7小時 開罰10萬元
屏東縣20多歲女性今年7月從大陸返台後，在防疫旅館隔離，入住防疫旅館隔天，男性友人違反防疫規定進入防疫旅館房間內停留7小時，經監視器畫面發現男子來訪，屏東縣衛生局依違反傳染病防治法裁罰10萬元，這名女子稱無法一次繳清罰款，男性友人擔心女性友人會遭限制出境，男性友人很阿莎力協助繳清10萬元罰款。
行政執行署屏東分署今指出，這名女子7月從大陸返台，依規定入住防疫旅館14天，入住隔天，男性友人竟違反防疫規定進入房間，衛生局從防疫旅館監視器發現，男子進入房間後，相隔7小時才從房間出來，衛生局依違反防疫規定，對這名女子開罰10萬元並移送分署執行。
屏東分署受理案件後立即扣押這名女性存款，上周五這名男性訪客陪同這名女子到分署說明，這名女子稱，無法一次繳清罰款，男性訪客擔心友人將遭分署限制出境，現場很阿莎力拿出10萬元現金代為繳清，分署立刻發函相關金融機構撤銷扣押存款執行命令。
屏東分署指出，根據疫情指揮中心公告，所有入境者入境後需留在隔離中心、防疫旅館，或居家檢疫14天，其間均禁止外出，且不得與非必要的訪客接觸，訪客也禁止從事近距離接觸，例如與非同住者未保持1公尺以上距離或有15分鐘以上面對面接觸，違反者可處10萬元以上100萬元以下罰鍰。
屏東分署提醒，中秋節將屆，近日旅居海外民眾陸續返鄉過節團圓，但海外Delta變種病毒變化多端，所有入境者均須檢疫隔離，親友應避免拜訪，以免造成防疫破口，此件歡聚7小時，開罰10萬元，換算1小時歡聚代價破萬元，得不償失。
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