到公園下棋不戴口罩 2長者遭函送裁罰

台南市北區振興公園是許多民眾散步休閒場所 ，昨天有數名長者在公園座椅上脫下口罩玩下棋消遣，造成民眾觀感不佳，警方前往稽查未發現賭博情事，查獲兩人未戴口罩，依規定開立稽查表，函送台南市衛生局裁罰。

「振興公園內，許多老人下棋沒有戴好口罩。」台南市警五分局接獲民眾在網路社群反映，有長者聚賭、未戴口罩，開元派出所密集前往公園巡查，同時通報北區衛生所協同防疫稽查。

員警昨天在活動中心後方、圓形廣場旁榕樹下發現民眾於樹下玩象棋，沒有發現賭博情事，查獲劉及黃姓市民下棋未戴口罩，依規定開立稽查表裁罰。