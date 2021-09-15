快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

得不償失 K歌未實聯制挨罰6千元 男子拒繳機車被查扣

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市後壁區20多歲陳姓男子今年5月間在台中市K歌，卻未遵守實聯制，被台中市府經發局依傳染病防治法裁處6000元罰鍰，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署強制執行，今天上午到其住處執行，他表示，現在沒錢繳納，18日過後才有錢繳納。執行官當場查扣他停放門口摩托車，拖吊回分署保管，直至繳清罰鍰為止。

台南分署表示，今年5月間陳男被查獲在台中市某視聽歌唱消費但未確實為實名登記，增加疫情調查的難度，台中市府經發局依傳染病防治法裁處6000元罰鍰，逾期不履行，經台中市府法制局移送台南分署強制執行。

台南分署上月23日接獲案件後，隨即清查他名下財產，今天上午執行人員至後壁區住處執行時，發現他三陽摩托車停放在門口，立即查扣，並拖吊回分署保管。他看著愛車被拖吊，無奈表示，現在沒錢繳納，18日過後才有錢繳納。

台南分署提醒，違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

行政執行署台南分署上午至陳男後壁區住處執行時，發現他的三陽摩托車停放在門口立即查扣，並拖吊回分署保管。記者邵心杰／翻攝
行政執行署台南分署上午至陳男後壁區住處執行時，發現他的三陽摩托車停放在門口立即查扣，並拖吊回分署保管。記者邵心杰／翻攝

台中市 傳染病 疫情

延伸閱讀

騎走別人機車隔天停回原處 警察找上門男子被送辦傻眼

男子搭自強號口罩掛下巴 警勸仍拒戴好嗆：叫總統來講

車被拖吊硬取錢包鑰匙 男侵入保管場破壞封條遭起訴

蘋果呼籲 避免將iPhone固定在高頻率震動的摩托車等載具上使用

相關新聞

台日混血少女遭殺害焚屍 犯保士林分會助家屬上訴三審

23年前遭殺害焚屍的台日混血少女案，因1名秘密證人受不了良心譴責， 報案曝光凶殺案，台灣高等法院改判其中2名被告14年6...

女還在居檢...男性友人到防疫旅館歡聚7小時 開罰10萬元

屏東縣20多歲女性今年7月從大陸返台後，在防疫旅館隔離，入住防疫旅館隔天，男性友人違反防疫規定進入防疫旅館房間內停留7小...

狗一直叫...鈕承澤性侵案女律師稱致「胃酸逆流」 告鄰傷害敗訴

承辦導演鈕承澤性侵案的女律師杜孟真認為鄰家的狗一直叫，叫到她胃酸逆流，自訴鄰居強制、傷害罪，台北地方法院審理認為，杜女鄰...

女公務員控主管性騷無罪　法官：被騷擾時會討論隆乳？

台北市1名女公務員和陳姓主管到網咖看電影，指控陳性騷擾，檢方起訴陳；陳否認犯罪，台北地方法院認為，電影播放時，被害人沒有...

北市警松山之亂這2人「只是勸架」 1萬2000元不必罰了

今年4月幫派闖台北市警松山分局中崙派出所爆「松山之亂」，檢方起訴砸電腦的徐權，警方將9人依社會秩序維護法送辦，許姓、林姓...

幫女同事拍掉臀部髒汙 法院：輕浮但難認性擾判無罪

邱姓男子在屠宰場上班，被1名女同事控訴摸臀部，被檢方依性騷擾罪嫌起訴，邱喊冤是看到她圍裙上有雞屎，才伸手替她撥掉，法院勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。