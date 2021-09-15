得不償失 K歌未實聯制挨罰6千元 男子拒繳機車被查扣
家住台南市後壁區20多歲陳姓男子今年5月間在台中市K歌，卻未遵守實聯制，被台中市府經發局依傳染病防治法裁處6000元罰鍰，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署強制執行，今天上午到其住處執行，他表示，現在沒錢繳納，18日過後才有錢繳納。執行官當場查扣他停放門口摩托車，拖吊回分署保管，直至繳清罰鍰為止。
台南分署表示，今年5月間陳男被查獲在台中市某視聽歌唱消費但未確實為實名登記，增加疫情調查的難度，台中市府經發局依傳染病防治法裁處6000元罰鍰，逾期不履行，經台中市府法制局移送台南分署強制執行。
台南分署上月23日接獲案件後，隨即清查他名下財產，今天上午執行人員至後壁區住處執行時，發現他三陽摩托車停放在門口，立即查扣，並拖吊回分署保管。他看著愛車被拖吊，無奈表示，現在沒錢繳納，18日過後才有錢繳納。
台南分署提醒，違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
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