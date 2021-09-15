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男水電工假好心護送女同事回家 竟趁酒醉性侵
從事水電工作的張姓男子，去年參加同事聚會，聚餐上眾人飲酒直到隔日凌晨，張男和男同事護送酒醉女同事回家。不料，張男竟然在男同事離開後，再度進入女同事閨房，趁她酒醉不知抗拒性侵等逞。士林地方法院依照乘機性交罪，判處3年6月徒刑。
判決指出，去年7月16日晚上6時許，張男和同事們聚餐，飯局直到隔天凌晨2時許才結束散場，張男和男同事2人，一起搭計程車護送酒醉的女同事回家，不料，女同事進屋、男同事先搭車離去，張男在當日3時許，獨自返回女同事家，脫掉女同事衣物，以性器侵犯酒醉女同事。
合議庭審酌，張男利用女同事酒醉意識不清，對其性交，造成她身心受創，迄今仍在身心科治療、諮商，需服藥無法工作，而張男偵查期間否認犯行，直到法院審理期間才翻供認罪，但仍未達成和解、也沒獲得原諒，考量學經歷等，依乘機性交罪，判處3年6月徒刑。可上訴。
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