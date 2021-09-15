男水電工假好心護送女同事回家 竟趁酒醉性侵

從事水電工作的張姓男子，去年參加同事聚會，聚餐上眾人飲酒直到隔日凌晨，張男和男同事護送酒醉女同事回家。不料，張男竟然在男同事離開後，再度進入女同事閨房，趁她酒醉不知抗拒性侵等逞。士林地方法院依照乘機性交罪，判處3年6月徒刑。

判決指出，去年7月16日晚上6時許，張男和同事們聚餐，飯局直到隔天凌晨2時許才結束散場，張男和男同事2人，一起搭計程車護送酒醉的女同事回家，不料，女同事進屋、男同事先搭車離去，張男在當日3時許，獨自返回女同事家，脫掉女同事衣物，以性器侵犯酒醉女同事。