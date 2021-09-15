聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北竊盜兄弟2周內至少偷7次 從樹林一路偷到桃園
新北市一對兄弟長期失業、居無定所，常因毒癮發作就去偷竊買毒，本月起兄弟倆過去2周光在三鶯一帶就連偷7次，甚至偷到桃園大溪、桃園區，警方調閱監視器掌握特徵後，前天晚上巡邏時碰上陳姓哥哥，陳男坦承犯行，並把弟弟帶來，警方將依法函請地檢署偵辦。
截至前天下午5時，53歲陳男與41歲弟弟自9月起已陸續偷走2部小貨車、1輛機車，並4度竊取別人車內財物，無論手機、平板、行車紀錄器或無線電，兄弟倆能偷就偷，算換得手金額超過5萬元。
警方表示，該對兄弟過去有毒品、竊盜前科，屬警方列管人物，2人都沒有工作，長期流浪在外四處找公園睡，不只是三鶯地區竊盜慣犯，偷竊範圍從樹林到桃園，推測兩人可能毒癮發作沒有收入才會想偷竊去買毒，但逮人當天並未查獲身上有任何違禁品。
1名網友在臉書「我是三峽人」社團表示，自己正是竊盜兄弟的受害者，小貨車前天被開走外鎖頭也全被撬壞。
警方循線調閱監視器，掌握2人特徵，就在前天2人偷完小貨車不久後，巡邏員警在鶯歌區中正一路超商前面看到哥哥，把民眾在社團的貼文拿給他看，陳男眼見無法狡辯，當場坦承犯行，並在隔天帶著弟弟一同到警局配合調查，警方也將依竊盜罪嫌函請地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言