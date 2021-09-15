影／新北竊盜兄弟2周內至少偷7次 從樹林一路偷到桃園

新北市一對兄弟長期失業、居無定所，常因毒癮發作就去偷竊買毒，本月起兄弟倆過去2周光在三鶯一帶就連偷7次，甚至偷到桃園大溪、桃園區，警方調閱監視器掌握特徵後，前天晚上巡邏時碰上陳姓哥哥，陳男坦承犯行，並把弟弟帶來，警方將依法函請地檢署偵辦。

截至前天下午5時，53歲陳男與41歲弟弟自9月起已陸續偷走2部小貨車、1輛機車，並4度竊取別人車內財物，無論手機、平板、行車紀錄器或無線電，兄弟倆能偷就偷，算換得手金額超過5萬元。

警方表示，該對兄弟過去有毒品、竊盜前科，屬警方列管人物，2人都沒有工作，長期流浪在外四處找公園睡，不只是三鶯地區竊盜慣犯，偷竊範圍從樹林到桃園，推測兩人可能毒癮發作沒有收入才會想偷竊去買毒，但逮人當天並未查獲身上有任何違禁品。

1名網友在臉書「我是三峽人」社團表示，自己正是竊盜兄弟的受害者，小貨車前天被開走外鎖頭也全被撬壞。