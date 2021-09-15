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夫不滿被看成男性奴隸請求離婚 妻也以夫嫖妓反訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

阿木（化名）自稱與妻子小芬（化名）共同經營動物醫院，不滿小芬常以言語羞辱他，並大發雷霆，還以金錢向他施壓，視他為「男性奴僕」，使他長期精神潰堤並心生畏懼，因而請求離婚；小芬以丈夫多次邀女子性交易，反請求與阿木離婚。台中地院法官以2人間確有難以維持婚姻的重大事由存在，2人歸責程度相當，因此判決准予離婚。可上訴。

阿木主張，他與小芬結婚7年，雙方因婚後觀念差異甚鉅而多有爭吵，又因她性格激烈、剛強，時常對動怒，甚有躁鬱、自殘現象，使他生活痛苦不堪。她常以金錢方式向他施壓並試圖控制他的自由意志，導致婚姻產生嫌隙。

如他不受她金錢施壓，即以自殘、辱罵原告，或毆打他的方式，逼迫他妥協藉以達到控制他，使他皆須依循她的意思行動，對配偶態度視他為男性奴隸。

2人所共同經營動物醫院，他因雙方感情生活破裂，欲辦理退夥，至動物醫院要辦理中華電信光纖數據機退租還返等事宜，豈料她竟手持棒球棍棒朝他揮打，致他受傷，婚姻已無復合可能。

此外，小芬在臉書中公然指稱他是人渣及嫖妓等字眼，侮辱毀謗他的名譽權，他長期受精神虐待，致身心靈遭受嚴重危害，因此請求離婚。

小芬辯稱，她於2019年1月間得知，阿木於2017年起多次透過LINE通訊軟體詢問及多次邀約姓名年齡不詳女子進行性交易，她遂向他詢問是否確實有與對話女子發生性行為，他均坦誠不諱。

她與阿木原本計畫積極孕育下一代，於準備懷孕期間，卻得知阿木數次與他人通姦行為，她深受打擊，身心皆承受巨大壓力導致憂鬱失眠，但並無他所稱躁鬱、自殘傾向。

小芬又說，阿木試圖影響干擾她所經營的動物醫院，於2019年6月間將動物醫院於Google網頁上的商家營業狀態私自改為永久停業，另於同年8月間未告知她的情形下擅將動物醫院主要聯絡電話停話，導致被告客戶無法聯繫。

同時，小芬強調並未以球棒傷害阿木。當日是因他無端到她經營的動物醫院，聲稱電話、數據機等是他向中華電信所申請，被非她所有，欲取走設備，她為免他無端生事且影響動物醫院運作，遂橫身阻檔他的動作，雙方或有肢體碰觸，但她決無以球棒攻擊他。她並以阿木數次與他人為性交易行為，背離婚姻忠誠義務在外召妓，反請求與阿木離婚。

法官審酌，兩造婚姻相處脈絡，婚姻關係中情感、互信基礎既因存有嚴重破綻，已發生無法維持婚姻關係，雙方共營生活已然殘缺， 且可認兩造歸責程度相當，因此判決准予離婚。

阿木不滿妻子小芬常以言語羞辱他，視他為「男性奴僕」，因而請求離婚；小芬則以丈夫多次邀女子進行性交易，反請求與阿木離婚，法官以2人間確有難以維持婚姻的重大事由存在，判決准予離婚。圖／本報資料照
阿木不滿妻子小芬常以言語羞辱他，視他為「男性奴僕」，因而請求離婚；小芬則以丈夫多次邀女子進行性交易，反請求與阿木離婚，法官以2人間確有難以維持婚姻的重大事由存在，判決准予離婚。圖／本報資料照

動物醫院 婚姻 離婚

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