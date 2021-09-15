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宏大拉鍊前董座3度挪用公司資金 商業會計法判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣拉鍊大廠宏大拉鍊（8932）前董事長洪寶川，遭控3度挪用宏大公司資金，供己周轉。士林地方法院審結，認定洪寶川犯商業會計法利用不正方法致生不實罪，共3罪，應執行有期徒刑1年2月，可易科罰金42萬元。

判決指出，洪寶川在擔任宏大董事長期間，曾宏大龍潭廠陳姓廠長佯稱，供應商石光銅業公司和冠宇拉鍊公司，更改付款條件，改為月結現金，洪又向許姓財務主管佯稱，已向石光、冠宇借用貨款，挪用宏大公司，供私人周轉使用。

洪寶川3度挪用弘大公司銀行存款，犯罪時間、挪用金額分別為，2009年1月5日前、 282萬6769元，2011年4月28日前、340萬1677元，2014年2月11日前、259萬2947元。洪3次挪用宏大公司銀行款項，導致期間內無法實質支配款項，導致損失共計2716元。

洪在審理時供稱，從當兵到現在都在經營宏大公司，了解公司會計、財務各自負責，都有一定作業規範，公司的支票一定要由請購、採購、收料、驗收、申請應付帳款，才由會計作業憑證讓財務支付憑證「從來沒有想要詐欺貨款」

合議庭認為，洪長期經營公司，身為會計部門直屬主管，深知會計憑證製作流程，根據記帳憑證等證物，洪知悉詐得貨款時，會計人員均會編制相對應的記帳憑證，作為公司資產、負債發生變化的會計事項證明，因此不採信其辯詞。

合議庭審酌，案發時洪寶川身為洪大公司董事長，不思適法經營公司維護全體股東權益，竟佯稱更改付款條件、詐得弘大公司給付貨款支票並提示兌現，考量案發後自籌資金給付石光、冠宇公司貨款，又與宏大公司達成和解、賠償損失的2716元利息，考量洪目前無業，但有擔任宏大公司顧問之收入，依犯商業會計法第71條第5款，利用不正方法致生不實罪，共3罪，共處5月、6月、5月徒刑，可易科罰金，應執行有期徒刑1年2月，可易科罰金42萬元。

合議庭指出，洪雖與宏大公司和解，但詐得款項分別約200萬至300萬餘元，金額非低，洪另涉嫌對宏大公司股價高買操縱股價罪嫌，經台灣高等法院判刑6年徒刑，仍在最高法院審理中，本案應執行刑已可易科罰金，對於其家庭經濟狀況衝擊不致過劇，衡量情況後不能給予緩刑。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

台灣高等法院 詐欺

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