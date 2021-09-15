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女公務員控主管性騷無罪　法官：被騷擾時會討論隆乳？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市1名女公務員和陳姓主管到網咖看電影，指控陳性騷擾，檢方起訴陳；陳否認犯罪，台北地方法院認為，電影播放時，被害人沒有呼救、逃離，且無法排除被害人與陳交往後翻臉提告，判陳無罪。可上訴。

被害人因同事介紹認識在同機關、不同單位的陳，2015年6月13日，2人相約到西門町吃飯，飯後到網咖看電影。檢方指控，陳在電影播放的1個多小時之內，伸手進被害人的衣服內摸她的胸、親吻她的胸，犯性騷擾罪。

法院開庭，陳否認犯罪，辯稱他與被害人在交往，案發當天2人情緒很HIGH，在包廂中先接吻，有問過對方意願，對方還說「我是人工的，比較硬」；陳說，包廂是半開放空間，被害人並沒有呼救。

被害人控訴，她當時才剛考上公務員，陳和她的直屬上司又很熟，因為怕得罪陳影響考績，所以不敢反抗。

合議庭認為，被害人感覺不適，卻還與陳討論隆乳的話題，且待在包廂內1個多小時都沒有要逃離的意思，不合常理。

判決指出，被害人「案發」後先將陳的LINE封鎖，還在同學群組稱「他（指被告）精明的人，先透過那個約僱的認識我還叫我不要告訴任何人我們認識」、「那個約僱的故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」。

法官因此認為，被害女子可能自覺感情受騙，才對陳提告性騷擾，檢察官的舉證無法認定陳犯罪，判他無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

電影 性騷擾 公務員

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