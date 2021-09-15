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無良逆子連2天暴打老母致死 還辯「幫忙推拿按摩」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子蔡信進不滿長期照顧年邁的母親，情緒失控痛打母親腿部長達2天，導致母親脛骨骨折、大量肺血脂肪栓塞死亡，一、二審皆依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑9年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蔡先前曾因毆打母親而被法院核發保護令，但她不堪長期照顧母親，日積月累壓力未獲紓解，2019年10月1日至2日多次動手毆打母親膝蓋、雙腿，連凌晨也動粗，造成母親雙腿骨折，導致大量肺血脂肪栓塞，直到蔡妻發現婆婆身亡報警處理。

蔡否認犯行，供稱當天是要幫母親的腳伸直，才幫母親推拿按摩，母親腳斷掉是因為骨質疏鬆，還有糖尿病和高血壓，「與我無關」。

法院根據監視器畫面確認蔡多次毆打母親的暴行，加上法醫研究所鑑定報告，確認蔡與母親死因有關；再者，蔡的女兒也證稱，「爸爸都會對我奶奶施暴，都趁我們不在家時後，所以我們才會裝監視器」，且次數很頻繁，幾乎每天都打。

一、二審認為蔡不顧母親年邁體弱，無法控制情緒出手毆打母親，造成母親受傷死亡，也讓家屬突失至親而無可彌補的傷痛，他犯後否認犯行，態度不佳，依傷害直系血親尊親屬致死罪判蔡9年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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監視器 脂肪 骨折

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