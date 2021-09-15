門把抹糞、鑰匙孔灌白膠 惡鄰居遭求償300萬

桃園詹姓婦人和梁姓鄰居長年相處不睦，為了洩憤竟兩度到對方家搞破壞，還在梁大門門把塗抹糞便，還拿白膠灌鑰匙孔，刑事部分被依毀損罪判拘役18日，梁不甘受辱，主張精神撫慰等求償300萬元；法院審酌，詹的行為造成侵害梁人格法益，判詹應賠償梁1萬2038元，可上訴。

檢警調查，詹婦（69歲）去年2月17日、19日下午及深夜，接連跑到梁姓住戶家門前，先以糞便塗抹門把，後又拿白膠灌入大門鑰匙孔、信箱鑰匙孔等方式搞破壞。詹落網矢口否認，還辯稱是「檢警自己羅織」，但監視器清楚拍下過程，刑事部分法院依2個毀損罪判她拘役18日。

徐不甘財產受損，除了大門、鐵門及鎖頭維修費7400元，另主張因詹的行為害她痛苦不已，連同醫藥費、精神撫慰金300萬元，對詹求償一共300萬9270元；詹抗辯稱，該毀損行為不會造成梁精神痛苦，主張駁回。

法院查，詹在門把塗抹糞便、鑰匙孔灌白膠的行為，經刑事調查認定無誤，且詹對此也不爭執，認定她應負損害賠償責任。

法院審酌，修復費用扣除材料折舊部分，認定大門及信箱的工資、材料費應為2038元，另詹的在門把抹糞、鑰匙孔灌白膠行為，依據常情，顯然已侵害梁的居住安寧及人格法益，超過社會上一般人日常生活忍耐限度而屬情節重大。