北市警松山之亂這2人「只是勸架」 1萬2000元不必罰了

今年4月幫派闖台北市警松山分局中崙派出所爆「松山之亂」，檢方起訴砸電腦的徐權，警方將9人依社會秩序維護法送辦，許姓、林姓男子被罰1萬2000元。許、林提抗告，台北地方法院撤銷原裁定，許、林裁定不罰。確定。

警方移送的9名幫派分子中，原裁定有3人各處拘留3日，有5人各罰1萬2000元，有1人不罰；許姓、林姓男子本來被罰1萬2000元，不過，他們提抗告救濟。

許姓男子抗告說，他雖進入中崙派出所，但進去時電腦已倒在地上，看見友人與員警起口角，除了上前勸阻，還與員警一同將友人拉出，沒有辱罵、攻擊員警，請求撤銷裁定。

林姓男子抗告說，他聽到員警要求全部的人撤離派出所，就立即走到門口勸友人全部離開，過程中，都聽員警的話，沒有辱罵、攻擊員警，請求撤銷裁定。

法官勘驗監視畫面發現，許、林雖與眾人進入派出所，但他們只有旁觀，或勸阻其他滋事者，沒有以不當言行加諸在員警的身上。

此外，根據滋事者、派出所副所長顏敏森、相關員警等人警詢、偵查的證詞「一行人均有進入所內，但不是所有人進去都在鬧事」、「有部分人是進去勸架」，可以證明有人本於勸阻才會進入警局。

裁定書指出，依勘驗結果、許、林雖有進入中崙派出所，但除勸離友人外，沒有與員警交談，沒有與員警發生語言或肢體衝突，依事證，難以認定許、林故意於警員依法執行職務時以顯然不當之言詞、行動相加，撤銷原裁定，裁定許、林不罰，本案不得抗告。