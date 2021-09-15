DNA鑑定...女兒是小王種 他告前妻獲判賠25萬

阮姓女子和陳姓前夫婚姻期間外遇，偷和謝姓男友交往受孕，生下1名女兒隔年才和陳離婚，陳為盡父親義務每月依約給小孩扶養費，直到阮持DNA鑑定才驚覺自己根本不是生父，並對阮說「吃別人的米，生自己的蛋」，對阮求償30萬元，法院認為阮侵害配偶權判她應賠陳25萬元，可上訴。

陳男主張，和阮女結婚14年，直到2014年女兒出生，但隔年雙方就到法院調解離婚，約定女兒權利義務由阮單獨負擔，陳則每月給予扶養費，未料阮前年持女兒DNA鑑定報告，並提起否認推定生父之訴，他收到法院通知才驚覺女兒竟然非他親生，生父竟是另名謝姓男子。

陳認為，婚姻持續期間阮女竟和謝男性交還懷孕生子，讓他一直認為是自己小孩，除配偶權遭侵害，精神上所受的痛苦更非筆墨得以形容，因此提告對阮、謝求償30萬元。

對此，阮女對於和謝男性交產子部分都不爭執，但抗辯稱，陳早在2014年12月就知情卻到2020年才提告，已過2年請求權時效，且女兒在2014年12月出生，受胎期間推定是同年2至6月間，但她早在2103年12月就在外租屋和陳分居，陳已知自己不可能是生父。

阮還說，2019年和陳對話中，陳和她說「妳不要去驗DNA就沒事，別人都不知道這件事只有妳跟我知道」、「吃別人的米，生自己的蛋」，認為陳早知小孩非他親生；謝男則表示，和阮交往時不知她有配偶。

法院查，阮女就搬出去居住時間前後說詞不一，時間點明顯有落差，且直到2015年陳、阮調解離婚時，陳答應按月給扶養費，可見他應是誤認自己是生父，才承諾支付至女兒成年，以盡到身為父親的義務；另外就謝男當時是否已知阮已婚，陳男無法提出事證，該部分駁回。