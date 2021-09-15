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【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

「柯博文外匯青年軍」另起爐灶 主嫌尹沛騰交保50萬元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

聚彩創翊股份有限公司董事長尹沛騰，被控誘使投資人購買投資課程，投資高風險外匯保證金期貨等金融商品，不法獲利6000多萬元。台北地檢署指揮調查局北機站昨兵分3路搜索尹住處等地並約談尹等2人，複訊後依違反期貨交易法等罪命尹交保50萬元。共犯陳玥甯10萬元交保。

號稱「華人權威操盤手」的尹沛騰，以「每天只要5分鐘創造合理獲利」等口號，開課教導外匯操盤，吸引不少投資人掏錢投資，購買高風險的外匯保證金期貨金融商品，有不少投資人後來出現巨額虧損，憤而向檢調檢舉。

據了解，尹沛騰與男子吳柏緯曾以電影變形金剛領袖「柯博文」為名號，自稱是外匯經紀商，以流行電玩名稱包裝，創立「外匯青年軍」戰爭遊戲網，透過臉書及直銷手法，吸引年輕人投資。

另外，新北市調查處獲報，指曾在某期貨公司擔任營業部副理的戴家津，離職後自創工作室，對外招攬保本的高獲利投資方案，涉違法吸金1億元，昨兵分4路搜索，約談戴女與戴母等3人到案。檢方複訊後，命戴女交保50萬元併限制出境出海，其餘2人則請回。

聚彩創翊股份有限公司董事長尹沛騰，被檢舉誘使投資人購買投資課程，投資高風險外匯保證金期貨等金融商品，不法獲利6000多萬元。台北地檢署昨展開偵查行動。圖／本報資料照
聚彩創翊股份有限公司董事長尹沛騰，被檢舉誘使投資人購買投資課程，投資高風險外匯保證金期貨等金融商品，不法獲利6000多萬元。台北地檢署昨展開偵查行動。圖／本報資料照

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