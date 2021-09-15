環保稽查員與嘉縣議員衝突 雙方非會勘當事人節外生枝

嘉義縣環保局稽查大隊蘇姓分隊長昨天下午在中埔鄉，與主辦的水利處人員會勘疑掩埋營建廢棄物土地，與到場議員邱銀海爆發肢體衝突，蘇指控邱勒他脖子打傷他，邱反控蘇罵他，警方依妨害公務罪法辦邱，檢方令邱10萬元交保 ；經查，這起會勘是由縣府水利處主導，卻意外發生稽查員與議員衝突節外生枝糾紛。

水利處說，環保局接獲民眾檢舉，中埔鄉深坑段有土地，疑遭掩埋營建廢棄物，因水利處是營建土石方業務主管機關，為調查實情，通知地主回覆，地主答稱，廢棄物來自台北1間工程行，發文請工程行回覆，工程行卻否認。

為釐清土地掩埋廢棄物來源，昨天安排會勘，工程行未到場，發生衝突的環保局稽查大隊蘇姓分隊長與議員邱銀海，都不是此案當事人，意外衍生妨害公務案件，後續交由檢方偵辦，水利處會再通知地主釐清，昨天會勘，水利處承辦人員與環保稽查人員都有佩戴證件，執行公務，水利處承辦人員接受警方製做筆錄。