聽新聞
test
0:00 / 0:00
環保稽查員與嘉縣議員衝突 雙方非會勘當事人節外生枝
嘉義縣環保局稽查大隊蘇姓分隊長昨天下午在中埔鄉，與主辦的水利處人員會勘疑掩埋營建廢棄物土地，與到場議員邱銀海爆發肢體衝突，蘇指控邱勒他脖子打傷他，邱反控蘇罵他，警方依妨害公務罪法辦邱，檢方令邱10萬元交保 ；經查，這起會勘是由縣府水利處主導，卻意外發生稽查員與議員衝突節外生枝糾紛。
水利處說，環保局接獲民眾檢舉，中埔鄉深坑段有土地，疑遭掩埋營建廢棄物，因水利處是營建土石方業務主管機關，為調查實情，通知地主回覆，地主答稱，廢棄物來自台北1間工程行，發文請工程行回覆，工程行卻否認。
為釐清土地掩埋廢棄物來源，昨天安排會勘，工程行未到場，發生衝突的環保局稽查大隊蘇姓分隊長與議員邱銀海，都不是此案當事人，意外衍生妨害公務案件，後續交由檢方偵辦，水利處會再通知地主釐清，昨天會勘，水利處承辦人員與環保稽查人員都有佩戴證件，執行公務，水利處承辦人員接受警方製做筆錄。
蘇姓分隊長身心受創，今天請假，環保局長張根穆強調，公權力不容挑戰，環保局會依法持續執行公務，對檢舉營建廢棄物非法棄置案會深入查辦，查證屬實依廢清法法辦，針對妨害公務案件，配合檢方偵辦。縣長翁章梁支持環保局增加稽查大隊人力，目前全部有3個分隊共26人，為保障執法安全，張根穆提醒隊員注意人身安全，執勤至少2人同行，攜帶蒐證工具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言