偷吃小三上汽旅嘿咻 人夫被抓包坦言：尋求婚姻外慰藉

張姓人夫背著老婆偷吃，和小三穿情侶裝出遊、上汽旅性交，彼此還以老公、老婆相稱，曝光後妻子情緒崩潰，面對質問張坦承是自己的錯誤，但辯稱夫妻多年無交流，才「必須在婚姻間向外尋求慰藉」；法院審酌張侵害配偶權情節重大，考量他負擔家計判應賠妻子25萬元，可上訴。

張妻主張，和先生結婚14年，去年11月卻發現老公和小三當街在路上牽手、摟腰等親戚舉止，當天等對方回來就質問他是否外遇，先生雖矢口否認，但從此後開始徹夜不歸，還常常施以精神暴力要求她簽字離婚，自己身心上受有嚴重痛苦。

她還說，後來查看先生手機LINE訊息，發現他和小三一同穿情侶衣出遊的親暱合照，後來經聯繫小三，她也坦承和張男有染，侵害妻子的配偶權；張妻認為，先生和小三性交、傳遞性愛對話，更如熱戀情侶出遊，嚴重破壞婚姻對他提告求償200萬元。

對此，張男抗辯稱，和妻子因相處問題，多年來無任何交流，導致他必須在婚姻期間向外尋求慰藉，他坦言是自己的錯誤，對於老婆的質問他都坦承也尋求原諒，並無任何狡辯或掩飾。

張並表示，他認錯後就沒再和小三性交、出遊及對話，且自己長期負擔家計、兒女所需開銷等，已無力再負擔高額的賠償。

法院查，張妻主張先生外遇部分，有提出手機截圖照片、小三自述書佐證，且張對此也不否認，而根據對話中，張和小三去年底至少出遊2次、性交3次，且彼此互相以老公、老婆相稱。

另外對於張妻詢問「怎麼發生的？」「在哪發生的？」張各以「我提的」、「汽車旅館」回覆，可見張男以違背婚姻忠誠侵害老婆配偶權情節重大。