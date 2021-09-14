被控打稽查員交保10萬 嘉縣議員喊冤枉:對方先譙三字經

嘉義縣議員邱銀海遭控今天下午涉對縣府環保局的蘇姓稽查人員動粗，被依妨害公務罪嫌送辦，嘉義地檢署訊後命令交保10萬元；邱的女兒晚間10點帶錢來辦保，他步出地檢署時說「很冤枉」，對方一直譙，當下互相拉扯、一起摔地；他不認罪，覺得被以10萬交保很無辜，也不排除反告。

邱銀海說，受民眾之託去現場關心，去的時候不知道對方是誰，就有1人很凶，他就問「你是在凶什麼？」認為是來了解一下，不用大小聲，但對方「一直凶，一直譙，先譙我幹XX」，員警當時告知對方，「他是誰你知道嗎？是縣議員」對方竟回「縣議員算三小」態度很凶。

邱銀海指出，對方不讓他過去，就互相拉扯、兩人都摔在地上，沒有毆打，警察隨即把他們拉起來，但誰先動手拉扯已不清楚。

邱銀海強調，檢察官要求認罪，但他根本不知道對方是公務人員，沒表明身分、沒戴識別牌，他不認罪，被交保10萬元也感到很無辜，若知道對方是什麼身分就不會跟著吵，會想找環保局來和談，但他也有去驗傷，保留提告的權利。