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影／「柯博文外匯青年軍」另起爐灶 吸金主嫌移送北檢
調查局北機站獲報，指「柯博文外匯青年軍」吸金主嫌之一的尹沛騰，近年以聚彩創翊公司名義，誘使投資人購買投資課程，投資高風險的外匯保證金期貨等金融商品，3年內不法牟利6千萬元，14日搜索3處地點，約談尹與公司活動主持人陳姓女子到案，詢後移送台北地檢署，全案依違反期貨交易法及詐欺罪偵辦。
尹沛騰晚間在調查官陪同下進入地檢署，面對詢問有無誘騙投資人，他搖搖頭說「沒有」；陳姓女共犯則是全程低頭，未發一語。
據了解，尹沛騰與男子吳柏緯曾以電影變形金剛領袖「柯博文」為名號，自稱是外匯經紀商，以流行電玩名稱包裝，創立「外匯青年軍」戰爭遊戲網，透過臉書及直銷手法，吸引年輕人投資。集團幹部不時貼出超跑、出國旅遊照片，誘惑新血加入，模式如老鼠會，不法獲利逾七億元；檢調在二O一五年發動全台大搜索，約談廿九人，查扣九輛超跑及四輛重機，市值五千萬元。
北機站近來又獲檢舉，號稱「華人權威操盤手」的尹沛騰近年捲土重來，他於二O一八年迄今，對外自稱是「金管會活動長」，以「每天只要五分鐘創造合理獲利」等口號，開課教導外匯操盤，吸引不少投資人掏錢，購買高風險的外匯保證金期貨金融商品，有投資人出現巨額虧損，憤而向檢調檢舉。
另外，曾在期貨公司擔任營業部副理的戴家津，離職後自創工作室，二O一八至二O一九年間，對外招攬保本的高獲利投資方案，違法吸金一億元，新北市調查處昨天兵分四路，搜索約談戴女等三人到案，詢後依違反銀行法等罪送辦。
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