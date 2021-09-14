九旬老翁打罵外籍看護還咬到流血 遭判罰七千
一名94歲的戴姓老翁因行動不便，家人找來菲律賓籍女看護照顧他。戴翁因生病，情緒不佳，且有譫妄症狀。2019年2月間，他不滿看護照料的方式，將她的左手虎口咬到流血，揮打她下身，不斷扯她頭髮，還大罵「狗東西，不好好服侍我」，戴翁的妻子看到後很慌亂，不敢阻止。女看護不滿長期受到言語、身體的暴力對待，決定提告。新北地方法院依傷害、強制罪，判戴翁罰金7千元。可上訴。
女看護表示，她從2018年10月29日到戴翁位於新北市中和區的家中工作，家屬曾告訴她，阿公情緒不太好，要她多體諒。不過，戴翁多次打她，甚至曾摸她胸部，性騷擾她。女看護曾向家屬及仲介反映「阿公對我不禮貌」，家屬雖有致歉，但僅請她忍耐。仲介則是沒有回應。
2019年2月間，戴翁先是拿放大鏡打女看護，將溫開水潑在她身上。女看護忍無可忍，向戴翁出示手機，表示要開始一邊錄影一邊照顧他。戴翁不滿他的腳碰到輪椅踏板，不高興，先罵了「媽你個B、狗東西」，接著將女看護咬到流血，再持續飆罵「狗東西，不好好服侍我」，扭轉她手腕，並揮打她下身，持續拉扯她頭髮數分鐘，導致女看護不斷哭叫。
戴翁的妻子當時在場，見到打架場面十分驚恐，她稱沒辦法阻止，想打電話給兒子處理。
不過，戴翁否認犯行，還說她就是要錢。戴翁的辯護人則表示，戴翁長期病痛纏身，身心不健全，事發當天，戴翁雖有不當行為，但戴翁及家屬質疑，看護預備好錄影，是要設計他，錄下他的拉扯行為。
新北地院審理指出，戴翁確實涉犯傷害、強制罪，不過，戴翁年紀超過80歲，加上認知能力下降，因此給予減刑，判戴翁罰金7千元。可上訴。
至於女看護指控戴翁抓她胸部，摸她屁股，有性騷擾嫌疑，還說她很年輕，喜歡她。不過，戴翁家屬表示，女看護只說過「阿公不禮貌、摸她一下」，沒有其他細節，仲介則表示，女看護曾抱怨阿公很兇、說話很大聲。合議庭認為，性騷擾部分沒有其他積極證據，因此判戴翁無罪。
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