嘉縣環保局分隊長稽查廢棄場遭議員毆打 警方法辦

嘉義縣環保局稽查隊蘇姓分隊長下午3點多帶1名隊員，會同水利處人 員、員警到中埔鄉深坑段，會勘遭居民檢舉疑掩埋營建廢棄物土地，中埔議員邱銀海到場，雙方爆發口角肢體衝突，蘇姓分隊長指控邱動手勒他脖子，打他頭部，邱反控蘇罵他，警方依妨礙公務、傷害罪法辦邱銀海。

環保局副局長楊啟明獲報到場處理，他說，環保局接獲檢舉，中埔鄉深坑段有土地疑遭掩埋營建廢棄物，稽查隊蘇姓分隊長下午帶1名隊員，會同水利處人員、中埔警分局員警到場會勘，獲報到場的議員邱銀海，與蘇姓分隊長發生衝突。

蘇姓分隊長指稱不認識議員邱銀海，邱質問他，蘇姓分隊長回話，讓邱不悅，邱指為何那麼麻煩會勘？蘇分隊長回說，是接獲檢舉有人偷掩埋營建廢棄物，雙方對話不愉快，邱火氣上來，動手勒蘇姓分隊長脖子，打他頭部，蘇分隊長驗傷提告，中埔警分局同仁派出所員警將邱銀海帶回製作筆錄。