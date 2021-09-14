群聚打麻將未繳6萬罰鍰土地被查封 她出面尋求分期繳納

基隆市李姓女子防疫3級警戒期間，違規群聚打麻將被罰6萬元未繳，行政執行署宜蘭分署查出她還欠繳交通罰鍰18萬元，已查封她名下13筆持分土地，不排除拍賣土地抵償。李女今天說，已聯繫宜蘭分署書記官，明天商談繳納事宜。

基隆警二分局東光派出所6月5日晚上接獲報案，有人違反防疫規定群聚。員警前往查緝時，發現李女和另外4人在屋內打麻將，函送基隆市衛生局裁處，各裁罰6萬元。李女未在繳費期限內繳納，被移送執行。

宜蘭分署收案後，查出李女除欠繳這筆6萬元罰鍰，還欠繳拒絕攔查酒測罰鍰18萬元，以及未繳汽燃費罰鍰，累計24萬6000元。

宜蘭分署清查李女名下財產資料，核發扣押命令並進行多次催繳，也曾到基隆李女戶籍地執行，但未見到李女。日前查封她名下位在新北市瑞芳區的13筆土地，如再不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。

李女說，宜蘭分署人員10日來通知她時，當天到新北市新莊區接種疫苗，住在朋友家所以沒遇到。隔天回到基隆住處，發現收到執行署通知單，已與宜蘭分署書記官聯繫，明天前往商談分期繳納事宜。