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群聚打麻將未繳6萬罰鍰土地被查封 她出面尋求分期繳納

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓女子防疫3級警戒期間，違規群聚打麻將被罰6萬元未繳，行政執行署宜蘭分署查出她還欠繳交通罰鍰18萬元，已查封她名下13筆持分土地，不排除拍賣土地抵償。李女今天說，已聯繫宜蘭分署書記官，明天商談繳納事宜。

基隆警二分局東光派出所6月5日晚上接獲報案，有人違反防疫規定群聚。員警前往查緝時，發現李女和另外4人在屋內打麻將，函送基隆市衛生局裁處，各裁罰6萬元。李女未在繳費期限內繳納，被移送執行。

宜蘭分署收案後，查出李女除欠繳這筆6萬元罰鍰，還欠繳拒絕攔查酒測罰鍰18萬元，以及未繳汽燃費罰鍰，累計24萬6000元。

宜蘭分署清查李女名下財產資料，核發扣押命令並進行多次催繳，也曾到基隆李女戶籍地執行，但未見到李女。日前查封她名下位在新北市瑞芳區的13筆土地，如再不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。

李女說，宜蘭分署人員10日來通知她時，當天到新北市新莊區接種疫苗，住在朋友家所以沒遇到。隔天回到基隆住處，發現收到執行署通知單，已與宜蘭分署書記官聯繫，明天前往商談分期繳納事宜。

至於18萬元拒絕酒測攔查罰單，她不是很清楚來由。家中的機車在她名下，實際是兒子使用，不知是否為兒子違規，會再與兒子確認，若有違規事實，也會一併繳納罰款。

基隆警二分局東光派出所員警6月5日晚上查獲李女與其他4人，在室內違規群聚打麻將。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局東光派出所員警6月5日晚上查獲李女與其他4人，在室內違規群聚打麻將。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局東光派出所員警6月5日晚上查獲李女與其他4人，在室內違規群聚打麻將。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局東光派出所員警6月5日晚上查獲李女與其他4人，在室內違規群聚打麻將。記者邱瑞杰／翻攝
宜蘭分署查封李名下13筆土地，並到她的戶籍地張貼查封通知函，如不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。記者邱瑞杰／翻攝
宜蘭分署查封李名下13筆土地，並到她的戶籍地張貼查封通知函，如不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。記者邱瑞杰／翻攝

宜蘭 基隆 麻將

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