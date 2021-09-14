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收富商翁茂鍾12件襯衫...監院通過彈劾 法官鄭小康：尊重

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，監察院審查會今天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。鄭小康今受訪低調表示，予以尊重。

林國明、施錦芳表示，鄭小康雖於監察院詢問時稱「襯衫價格低廉，符合正常社交禮俗標準，怡華公司行政訴訟案件無法定迴避事由」。

但依「法官社交及理財自律事項」第6點及「法官倫理規範」第8條第1項至第3項及第22條等規定，法官收受餽贈、參與飲宴應酬、社交活動或與他人財物往來，不得損及司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直之形象。

全案後續將移送到懲戒法院審理，依公務員懲戒法規定，在案件審查結束前，公務員不得申請退休；公務員懲戒處分，包括免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等。

最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，監察院審查會今天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。圖／本報資料照
最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，監察院審查會今天通過監察委員林國明、施錦芳提案，彈劾鄭小康。圖／本報資料照

公務員 監察院 翁茂鍾

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