柯博文外匯青年軍涉吸金 檢調同步執行搜索

調查局獲報，柯博文外匯青年軍涉吸金、指聚彩創翊股份有限公司董事長尹沛騰，被檢舉誘使投資人購買投資課程，投資高風險外匯保證金期貨等金融商品，不法獲利6000多萬元，北機站今兵分3路搜索尹住處等地，約談尹等2人，全案朝違反期貨交易法及詐欺等罪偵辦。

號稱「華人權威操盤手」的尹沛騰，以「每天只要5分鐘創造合理獲利」等口號，開課教導外匯操盤，吸引不少投資人掏錢投資，購買高風險的外匯保證金期貨金融商品，有不少投資人後來出現巨額虧損，憤而向檢調檢舉。

另外，調查局北機站也接獲檢舉，指尹姓男子誘使投資人購買投資課程，投資購買高風險之外匯保證金期貨金融商品，不法獲利約6千餘萬元，違反期貨交易法及刑法詐欺罪嫌，今天搜索3處，帶回2人訊問。