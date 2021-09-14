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翁茂鍾心臟開刀請假無法作證 石木欽懲戒案開庭沒進度

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今開庭原定傳喚翁茂鍾、當時餐敘在場的律師黃泰鋒、楊永成作證，但翁以心臟病住院開刀為由請假。

審判長吳景源開庭時指出，楊永成在台中開庭也請假，黃泰鋒未具狀請假，但也未到庭。對此，監察院和石木欽委任律師皆表示，建請法院再行傳喚，仍希望翁能出庭釐清案情。

石木欽主張去年6月監委王美玉、蔡崇義、林雅鋒首次提彈劾未過，依法3人中的2人應在10日內提異議，但監院的資料無從得知是10日內異議，且第二次換成王美玉、高涌誠提再次審查。

石木欽代理人廖芳萱步出法庭時表示，監察院彈劾程序須受監督，不能以一紙監察院公文就證明彈劾程序合法，且監察院認為此涉及權力分立原則，是否代表監察院彈劾都不用受監督、可以隻手遮天？

她說，監察院應大方出示當初彈劾程序的文件，且懲戒法院仍有必要傳喚監察院處長王增華出庭，釐清程序事項，另也不排除傳喚王美玉、蔡崇義、林雅鋒3人作證。

石木欽委任律師李佳翰指出，王美玉、蔡崇義、林雅鋒是否在10日內提出異議、異議時是否有2名監委、高涌誠非首次提案彈劾的成員，為何能擔任第二次提案委員，是否合法？

監察院代表陳先成指出，被付懲戒人不到庭是非常奇怪的，希望未來開庭石木欽能勇於承擔責任親自出庭，和翁茂鍾對質，展現作為最高首長的正義公平性。他說，監察院已出具公函給懲戒法院說明彈劾過程，不必再傳喚王增華或其他監委到庭，且機關公函比證人更有公信力。

吳景源開庭時也說明，懲戒法院審理案件是走行政訴訟程序制度，法院無法以拘提、通緝等方式要求被付懲戒人，也就是石木欽到庭；另被付懲戒人若不到庭，也不委任代理人到庭，法院只能一造辯論結案。

他說，法院不能因當事人未到庭，即對當事人做不利認定，因此無論什麼案件，當事人委任合資格的代理人到庭，他從未不准，此是制度問題，無關操作與否；庭末，吳景源表示，無法預知翁茂鍾心臟病開刀需休養多久，因此諭知全案候核辦。

監察院 石木欽 翁茂鍾

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