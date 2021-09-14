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阿羅哈撞護欄害6死 懷孕傷者求償獲賠708萬

中央社 / 高雄14日電

4年前阿羅哈客運在中山高岡山路段釀6死車禍，傷者張姓孕婦提告求償，一審判阿羅哈及司機須賠新台幣763萬元，二審日前宣判認為部分求償金額過高，改判賠708萬元，可上訴。

2017年9月11日深夜，阿羅哈客運吳姓司機行經中山高岡山路段時，因分心低頭找紙巾，回過神時發覺快撞上前車，緊急轉彎閃避，結果撞上護攔，造成6人死亡、多人受傷，吳男遭判過失致死罪定讞，已入監服刑。

當時的傷者張姓孕婦，向阿羅哈客運及司機提告求償，張女說，事故後她頸椎、椎間盤突出、腦震盪、脊髓損傷，手腳和身體多處挫傷，還導致創傷壓力症候群、憂鬱症，她2年無法工作，求償共1351萬3926元。

阿羅哈公司則辯稱已給司機在職教育訓練、法令宣導，事故發生是司機個人行為所致，不應負連帶賠償責任，並指張女未繫安全帶也有過失。但一審法官不採信，根據張女醫療費、薪資損失、精神撫慰等，判阿羅哈和司機須賠763萬多元。

雙方不服提起上訴，二審法官認為，吳男低頭找物品，可見非謹慎、精細性格之人，阿羅哈公司也無法證明已多次提醒吳男駕駛時應隨時注意車前狀況，且也未能舉證張女搭車未繫安全帶，辯詞不足採信。

不過二審針對張女主張的不能工作薪資損失、勞動力減損等金額下修，並認為張女主張的餐費損失，屬於張女任職公司的內部恩惠性給付，無涉勞動對價，阿羅哈和司機免賠餐費，總賠償金額下修為708多萬元，全案可上訴

阿羅哈客運 岡山 孕婦 車禍

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