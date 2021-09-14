男子搭自強號口罩掛下巴 警勸仍拒戴好嗆：叫總統來講
陳姓男子昨天清晨6點多搭乘台鐵108車次自強號，途中未戴妥口罩，列車長接獲乘客反應，前往勸導戴好口罩，但陳拒絕戴好，台南鐵路警察據報到場勸導不聽從，最後被警方強制帶離車廂，依違反傳染病防治法，函送台南市衛生局裁罰。
據了解，陳姓男子口罩掛在下巴處，由於正值疫情期間，其他乘客發現後跟列車長反應，列車長與鐵路警察陸續到該車廂內處理。陳拒不配合戴好口罩，還對著兩名鐵路警察嗆聲別動他「你拿槍來押我，我就跟你走，叫蔡英文、蘇貞昌來跟我講！」
陳脫序行為也引起同車廂乘客側目，紛紛轉頭查看，陳一再跟警察嗆聲，根本不甩警察苦勸，警方最後只好強制將他帶離車廂，陳一度反抗，警方只好半拉半拖將他帶離座位，最後被硬拉到車廂門時，他才乖乖說要自己走，才結束這場鬧劇。
警方說，由於陳已違反傳染病防治法規定，將檢附相關證據後，依法函送台南市衛生局裁罰。
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