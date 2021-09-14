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涉抓部落客美食照招攬民眾賞屋 挨告侵犯著作權
創意家行銷公司黃姓員工，去年為了在臉書、Instagram製作「宏築信義」「吉美大安花園」的賞屋廣告，涉嫌重置部落格上的豆漿、餐廳擺設照片，侵害創作者的著作權，士林地檢署偵結，依照擅自公開傳輸侵害他人著作財產權罪嫌起訴。
起訴指出，創意家黃姓員工，去年5月1日前某時，在公司上網至某部落格網站，找到許姓文字攝影創作者分享的旅行美食文章，竟涉嫌重置、公開傳輸許姓創作者攝影的「和記豆漿、Ombré餐廳」2家店家的餐廳擺設照片，將其使用在公司的臉書粉專和Instagram貼文，用來招攬消費者賞屋。
黃姓員工負責社群小編工作，他坦承下載許姓創作者的照片後，還加註不知情員工的文案「宏築信義 連假來個老式炭烤燒餅在賞屋」「吉美大安花園 連假就是要悠閒早午餐還有賞屋」將其製作成廣告。
檢方認為，黃姓員工明知許姓創作者的2張攝影著作，已註明版權所有、圖文請勿任意轉載，若有需求煩請來信詢問等與，還涉嫌盜用他人著作權，全案依照著作權法擅自公開傳輸侵害他人著作財產權罪嫌起訴，創意家公司也依著作權法論處。
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