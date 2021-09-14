快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影評人「左撇子」疑賣大麻二酚軟糖 高雄警北上逮人

聯合報 / 記者林保光張議晨／即時報導

影評人「左撇子」葉姓男子在購物網站，涉嫌販賣含有大麻二酚的軟糖，高雄市警方昨天北上他台北住處，搜出含大麻二酚的軟糖等商品，今天依違反藥事法販賣禁藥罪嫌，移送高雄地檢署查辦。雄檢諭知他限制住居，至於商品中是否含毒品成分，尚待檢驗。

35歲的葉姓男子在網路上設「左撇子的電影博物館」，專寫世界多國電影影評。由於他3月間也曾遭台北市警方查辦違反毒品危害防制條例罪嫌，獲不起訴處分。4月底，他在他臉書專頁「左撇子的電影博物館」，曾提及「我被關進了警局兩晚，不是我做錯了什麼，而是警察做錯了什麼？」。

高雄市警新興分局員警日前在網路巡邏，發現某購物商城網站販賣的軟糖商品，貼上合法的大麻二酚，員警在8月間購買軟糖，送刑事局查驗，發覺裡面確含有禁止販賣的大麻二酚成分，立即報請雄檢指揮偵辦，查出販賣者疑就是「左撇子」葉姓男子。

昨天下午3點30分，新興警分局員警到台北市大同區太原路，搜索左撇子的住處，查扣疑似含有大麻二酚之軟糖22包、堅果2包巧克力杏仁11包、PLUS廠牌軟糖2盒、霧化器4盒、精油2罐等證物，全案依違反藥事法罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方在「左撇子」葉姓男子住處搜出疑含有大麻二酚的軟糖等商品。圖／讀者提供
警方在「左撇子」葉姓男子住處搜出疑含有大麻二酚的軟糖等商品。圖／讀者提供
警方在「左撇子」葉姓男子住處搜出疑含有大麻二酚的軟糖等商品。圖／讀者提供
警方在「左撇子」葉姓男子住處搜出疑含有大麻二酚的軟糖等商品。圖／讀者提供
警方今天將「左撇子」葉姓男子（右）送高雄地檢署，查辦他涉嫌違反藥事法。圖／讀者提供
警方今天將「左撇子」葉姓男子（右）送高雄地檢署，查辦他涉嫌違反藥事法。圖／讀者提供

大麻 毒品

延伸閱讀

高雄夫婦困火場一死一傷 忠犬撲身救了沉睡兒子一命

中秋節高雄預估車多 市府籲減少不必要移動

高雄前鎮公寓清晨大火 夫妻躲夾層房1死1傷

高雄前鎮暗夜烈火 夫妻一死一傷

相關新聞

影評人「左撇子」疑賣大麻二酚軟糖 高雄警北上逮人

影評人「左撇子」葉姓男子在購物網站，涉嫌販賣含有大麻二酚的軟糖，高雄市警方昨天北上他台北住處，搜出含大麻二酚的軟糖等商品...

「通靈校長」和學生賣假法器狂騙上億元 二審判關13年

新竹縣退休校長彭春蘭和學生林沛穎假借可以通靈、替人消災解厄，遊說出售假玉器、舉辦法會、過爐，詐騙17名被害人共1億餘元，...

不爽樓上太吵 近八旬老翁變「蜘蛛人」攀爬大鬧遭訴

新北市新店區一名年近8旬的黃姓老翁，不滿樓上住戶發出噪音，竟然兩度從住家外牆上的招牌攀爬上樓，直接進到鄰居陽台，拿東西朝...

法官鄭小康收富商翁茂鍾12件襯衫 監院通過彈劾

監察院今天表示，最高行政法院法官鄭小康因涉及收受富商翁茂鍾贈送的襯衫且未迴避審理翁茂鍾所涉案件，遭司法院移送監察院審查，...

涉抓部落客美食照招攬民眾賞屋 挨告侵犯著作權

創意家行銷公司黃姓員工，去年為了在臉書、Instagram製作「宏築信義」「吉美大安花園」的賞屋廣告，涉嫌重置部落格上的...

遭更生人爆料在監被惡整 嘉監：指涉管理員查無不法

有名嘉義監獄剛出獄更生人向周刊爆料，指稱收容逾2千人的嘉監，是全台第一個與空中大學合作，在獄中開設課程，今年到任王姓戒護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。