影評人「左撇子」疑賣大麻二酚軟糖 高雄警北上逮人

影評人「左撇子」葉姓男子在購物網站，涉嫌販賣含有大麻二酚的軟糖，高雄市警方昨天北上他台北住處，搜出含大麻二酚的軟糖等商品，今天依違反藥事法販賣禁藥罪嫌，移送高雄地檢署查辦。雄檢諭知他限制住居，至於商品中是否含毒品成分，尚待檢驗。

35歲的葉姓男子在網路上設「左撇子的電影博物館」，專寫世界多國電影影評。由於他3月間也曾遭台北市警方查辦違反毒品危害防制條例罪嫌，獲不起訴處分。4月底，他在他臉書專頁「左撇子的電影博物館」，曾提及「我被關進了警局兩晚，不是我做錯了什麼，而是警察做錯了什麼？」。

高雄市警新興分局員警日前在網路巡邏，發現某購物商城網站販賣的軟糖商品，貼上合法的大麻二酚，員警在8月間購買軟糖，送刑事局查驗，發覺裡面確含有禁止販賣的大麻二酚成分，立即報請雄檢指揮偵辦，查出販賣者疑就是「左撇子」葉姓男子。

昨天下午3點30分，新興警分局員警到台北市大同區太原路，搜索左撇子的住處，查扣疑似含有大麻二酚之軟糖22包、堅果2包巧克力杏仁11包、PLUS廠牌軟糖2盒、霧化器4盒、精油2罐等證物，全案依違反藥事法罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。