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遭更生人爆料在監被惡整 嘉監：指涉管理員查無不法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

有名嘉義監獄剛出獄更生人向周刊爆料，指稱收容逾2千人的嘉監，是全台第一個與空中大學合作，在獄中開設課程，今年到任王姓戒護科長刁難有心向學受刑人，讓80多人擠在狹小空間上課，還須在沒隔間的廁所如廁，不僅踐踏受刑人尊嚴，也讓授課女老師非常尷尬。

嘉義監遭剛出獄更生人爆料，在監讀空大受刑人被惡整，圖為受刑人在工場製作口罩套。記者魯永明／翻攝
嘉義監遭剛出獄更生人爆料，在監讀空大受刑人被惡整，圖為受刑人在工場製作口罩套。記者魯永明／翻攝

更生人指稱，過去獄方安排智、仁、勇3間面授教室上課，同時段沒有排課同學，則在另外教室自習，避免彼此干擾。但2019年獄方宣稱整建智、仁、勇教室，限制全部學生只能在1間自習教室活動，包括上課、自習及用餐。

受刑人每天8小時都需待自習教室，教室廁所只有低矮隔板，受刑人如廁毫無隱私，加上空大老師多為女性，常造成師生尷尬；受刑人與眷屬會面時間也被獄方壓縮；王姓科長整人花招不只於此，受刑人白天如需看診、面會，被要求必須倒退、蹲著走出舍房，起身後還要先跑到主管面前大聲喊：「主管好！」若主管不滿意，就會被要求再喊大聲點，常有受刑人幾乎喊破喉嚨才過關。科長怒斥有意見的受刑人「不想讀就不要讀」，在他冷嘲熱諷下，已有10名受刑人放棄學業。

嘉義監獄說，王姓科長是管理員非科長，報導指空大教室安排影響上課品質，審酌智仁勇三教室，是教化處遇空間，將妥適安排空大面授課程上課地點；空大每天安排室內適當處所，考量授課及運動場所配置，每周安排3日戶外運動，符合法令規定。

王姓管理員3月接任空大班主管，有3名受刑人因家庭因素棄讀，報導指10人棄讀與事實不合；有關與眷屬同住時間被壓縮，會檢討改善同住時間；未要求閱讀盤腿靜坐，報導與事實不合；有關晚餐用餐時間過早，檢討後，用餐時間統一往後調整。

監獄說，報導或與事實不合，或有檢討空間，將虛心檢討改進，讓收容人權益保障周全，經查，王姓管理員並無行政疏失及不法，未調整職務。地檢署說，會要求監獄查明，管理員是否涉及不法。

嘉義監遭剛出獄更生人爆料，在監讀空大受刑人被惡整。記者魯永明／翻攝
嘉義監遭剛出獄更生人爆料，在監讀空大受刑人被惡整。記者魯永明／翻攝

受刑人 監獄 更生人

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