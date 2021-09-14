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不爽樓上太吵 近八旬老翁變「蜘蛛人」攀爬大鬧遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市新店區一名年近8旬的黃姓老翁，不滿樓上住戶發出噪音，竟然兩度從住家外牆上的招牌攀爬上樓，直接進到鄰居陽台，拿東西朝裡面亂砸。台北地檢署調查後，日前依毀損、侵入住居等罪將他起訴。

檢方調查，黃姓老翁因為樓上鄰居發出聲音，已發生過多次爭執。今年4、5月間，他覺得樓上鄰居又發出聲響，竟然直接從住家陽台往外跨，沿著外牆招牌攀爬上去，在陽台對著鄰居屋主大吼大叫，還隨手拿起陽台的東西朝室內亂丟。

他的行為不僅砸毀客廳裡的物品，還造成屋主受傷，屋主嚇得連忙報警處理。不久，老翁又覺得樓上鄰居很吵，再度跨過住家陽台從外牆招牌爬上樓。這回是直接站在招牌上，把鄰居陽台上的東西推倒、亂丟東西，造成室內一團混亂。

警方將黃姓老翁函送北檢偵辦。黃翁到案後坦承有爬進鄰居家砸東西，鄰居時常發生噪音，他實在是受不了才會這麼做。承辦檢察官調查後，日前依刑法毀損、侵入住宅等罪，將他提起公訴。

新北市新店區一名年近8旬的黃姓老翁，不滿樓上住戶發出噪音，竟然兩度從住家外牆上的招牌攀爬上樓，直接進到鄰居陽台，拿東西朝裡面亂砸。台北地檢署調查後，日前依毀損、侵入住居等罪將他起訴。圖／本報資料照
新北市新店區一名年近8旬的黃姓老翁，不滿樓上住戶發出噪音，竟然兩度從住家外牆上的招牌攀爬上樓，直接進到鄰居陽台，拿東西朝裡面亂砸。台北地檢署調查後，日前依毀損、侵入住居等罪將他起訴。圖／本報資料照

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