不爽樓上太吵 近八旬老翁變「蜘蛛人」攀爬大鬧遭訴

新北市新店區一名年近8旬的黃姓老翁，不滿樓上住戶發出噪音，竟然兩度從住家外牆上的招牌攀爬上樓，直接進到鄰居陽台，拿東西朝裡面亂砸。台北地檢署調查後，日前依毀損、侵入住居等罪將他起訴。

檢方調查，黃姓老翁因為樓上鄰居發出聲音，已發生過多次爭執。今年4、5月間，他覺得樓上鄰居又發出聲響，竟然直接從住家陽台往外跨，沿著外牆招牌攀爬上去，在陽台對著鄰居屋主大吼大叫，還隨手拿起陽台的東西朝室內亂丟。

他的行為不僅砸毀客廳裡的物品，還造成屋主受傷，屋主嚇得連忙報警處理。不久，老翁又覺得樓上鄰居很吵，再度跨過住家陽台從外牆招牌爬上樓。這回是直接站在招牌上，把鄰居陽台上的東西推倒、亂丟東西，造成室內一團混亂。