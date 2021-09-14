桃園婦險遭詐100萬元買黃金 詐團狡猾教「偵查不公開」

桃園近日有名70歲的張姓婦人，遭詐騙集團以假檢警詐騙電話表示，張婦的個資遭販毒集團盜用及涉嫌毒品交易，嚇得張婦乖乖聽話，立刻提領100萬元，要交給檢察官作擔保。行員發現後通知員警，張婦稱自己要利用這筆錢買黃金給兒子結婚用，最後員警聯繫張婦的兒子，張婦兒表示並無此事，透過不斷勸說，張婦才恍然大悟。

張婦近日接獲詐騙集團電話，對方指出張婦的個資遭販毒集團盜用且涉及毒品交易及洗錢的犯罪，要求交付新臺幣100萬給檢察官作擔保，不然就會被管收坐牢。

張婦聽到後心生恐懼，立刻至中壢某銀行領錢，過程中不斷催促行員動作加快，雙手還不停發抖，讓行員察覺有異，立刻通報駐銀行的保七員警。

因詐騙集團交代張婦必須遵守偵查不公開原則，絕對不能和別人說錢是要交給檢察官的，不然會罪加一等，張婦人十分害怕，一直稱這100萬元是要給兒子買黃金結婚用的，還抱怨保七員警多管閒事。

然保七員警判斷當時颱風將近，且金飾店關門，相當奇怪，只好不停拖延領款程序，並想辦法聯繫張婦兒，張婦兒接到電話後驚訝表示，根本就沒有要結婚買黃金，懇求警方千萬別讓媽媽領走錢。