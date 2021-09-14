大法庭制度2周年！司法院：大法庭共統一法律見解54件
司法院舉行例行記者會指出，大法庭制度施行至今2周年，共統一法律見解54件，且大法庭裁定具有拘束力，提案庭必須以裁定為基礎，做出終局裁判，期盼提升司法公信力。
司法院統計，最高法院、最高行政法院從108年7月4日施行大法庭制度以來，已統一法律見解54件，其中最高法院民事大法庭13件、刑事大法庭28件、最高行政法院13件，在解決裁判歧異、統一法律見解上，發揮相當功能。
最高法院刑事大法庭近期裁定違章建築依法應立即查報、拆除，公務員若不依法查報，屬於貪汙治罪條例圖利罪；另外，先前也裁定內線交易犯罪所得計算方法，應視行為人是否實現利益而定，若股票已賣出以「實際所得法」計算，若尚未賣出獲利，則以「擬制所得法」來計算，此裁定將影響台開案計算犯罪利得總額。
司法行政廳廳長許紋華指出，大法庭制度是為了強化統一法律見解，回歸司法審判權的機制，相較於過去判例、決議的制度，大法庭須對外公開，舉行言詞辯論，讓各種見解得以充分溝通交流。對於社會關注的重大法律爭議，也能透過大法庭達成統一見解。
大法庭聚焦解決法律爭議，終審法院審判庭負有法律歧異提案義務，預防裁判歧異；且為了保障當事人的訴訟參與，當事人也可以促請受理案件的審判庭行使提案權。
許紋華強調，大法庭裁定結果具有拘束力，提案庭必須以裁定結果為基礎，進行終局裁判。大法庭制度使司法實務界及一般民眾，都更能預見法院裁判結果，提昇司法公信力。
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