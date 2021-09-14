快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收送禮要當心踩紅線！政風單位語重心長提醒

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

中秋節是國人重視的三大傳統節日之一，許多人會送禮表達心意，對公部門來說，收禮可能成為負擔，不可不慎。各地政風單位也紛紛加強提醒，要同仁恪遵不收（送）禮、不邀（赴）宴、不請託關說等公務員廉政規範，謹守分際別踩紅線。

再過幾天就是中秋節，為貫徹警政署中秋節監察防貪專案實施計畫，革除不當受贈財物、飲宴應酬、請託關說等陋習，端正警察風紀，也提升人民保母廉潔形象，台東縣警察局政風室也呼籲民眾，民眾合法適正洽辦公務，不必送也不能送紅包、賄賂，杜絕、翻轉紅包文化，公部門、民間要一起努力。

台東縣警察局政風室也說，立法院100年6月7日通過增訂貪汙治罪條例第11條第2項「不違背職務行賄罪」，行政院也在101年9月7日新函頒「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」，修正過去「收錢有罪，送錢沒事」觀念，呼籲如發現民眾行賄或警察涉嫌收受賄賂、不正利益、接受不當餽贈財物、飲宴應酬、請託關說等違失情事，可透過檢舉專線電話（089）341311或電子信箱v2225@mail.ttcpb.gov.tw聯繫，檢舉人身分會予以保密。

中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供
中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供
中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供
中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供
中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供
中秋節將至，送禮到公部門可能成為負擔，政風單位希望民眾一起翻轉送禮文化。圖／台東縣警察局政風室提供

中秋節 警察 公務員

延伸閱讀

中秋飲品「買一送一」懶人包！咖啡、打卡冰沙、伴手禮皆享優惠

中秋節高雄預估車多 市府籲減少不必要移動

台61線竹南、後龍平交路口 中秋節連假部分時段封閉

中秋不烤肉 新北市立圖書館邀民眾科學賞月、借書抽獎

相關新聞

爭產！長眉逆子拿拔釘器爆打「饒河夜市包租婆」判關6年2月

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡七旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，...

收送禮要當心踩紅線！政風單位語重心長提醒

中秋節是國人重視的三大傳統節日之一，許多人會送禮表達心意，對公部門來說，收禮可能成為負擔，不可不慎。各地政風單位也紛紛加...

少龍性侵「7仙女」案未審完　限制出境到明年5月

中華中正黨榮譽主席「少龍」、徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴；徐曾羈押7個月，今...

男不滿女友偷吸海洛因 皮帶鞭打數十次打死她

屏東陳姓男子不滿李姓女友偷偷吸食海洛因，竟毆打李女致死，屏東地方法院依傷害致死罪，判陳男8年有期徒刑，陳不服上訴，高等法...

防疫期間詐騙上升87％！綠委：遭詐金額已逾27億元

詐騙集團在疫情期間越發猖狂，今年1到8月遭詐騙金額超過27億元，尤其投資詐騙甚至侵入line等通訊軟體，連立委的臉書都被...

人妻搞外遇卻被電擊悶死 狠心小王判關15年8月定讞

男子吳信宗和王姓人妻發生婚外情，兩人發生爭吵，他盛怒下拿棉被悶住口鼻，再拿電擊棒電擊王女胸腹部致死，棄屍山區坡坎，一審依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。