收送禮要當心踩紅線！政風單位語重心長提醒

中秋節是國人重視的三大傳統節日之一，許多人會送禮表達心意，對公部門來說，收禮可能成為負擔，不可不慎。各地政風單位也紛紛加強提醒，要同仁恪遵不收（送）禮、不邀（赴）宴、不請託關說等公務員廉政規範，謹守分際別踩紅線。

再過幾天就是中秋節，為貫徹警政署中秋節監察防貪專案實施計畫，革除不當受贈財物、飲宴應酬、請託關說等陋習，端正警察風紀，也提升人民保母廉潔形象，台東縣警察局政風室也呼籲民眾，民眾合法適正洽辦公務，不必送也不能送紅包、賄賂，杜絕、翻轉紅包文化，公部門、民間要一起努力。