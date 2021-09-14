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收送禮要當心踩紅線！政風單位語重心長提醒
中秋節是國人重視的三大傳統節日之一，許多人會送禮表達心意，對公部門來說，收禮可能成為負擔，不可不慎。各地政風單位也紛紛加強提醒，要同仁恪遵不收（送）禮、不邀（赴）宴、不請託關說等公務員廉政規範，謹守分際別踩紅線。
再過幾天就是中秋節，為貫徹警政署中秋節監察防貪專案實施計畫，革除不當受贈財物、飲宴應酬、請託關說等陋習，端正警察風紀，也提升人民保母廉潔形象，台東縣警察局政風室也呼籲民眾，民眾合法適正洽辦公務，不必送也不能送紅包、賄賂，杜絕、翻轉紅包文化，公部門、民間要一起努力。
台東縣警察局政風室也說，立法院100年6月7日通過增訂貪汙治罪條例第11條第2項「不違背職務行賄罪」，行政院也在101年9月7日新函頒「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」，修正過去「收錢有罪，送錢沒事」觀念，呼籲如發現民眾行賄或警察涉嫌收受賄賂、不正利益、接受不當餽贈財物、飲宴應酬、請託關說等違失情事，可透過檢舉專線電話（089）341311或電子信箱v2225@mail.ttcpb.gov.tw聯繫，檢舉人身分會予以保密。
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