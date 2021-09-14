少龍性侵「7仙女」案未審完　限制出境到明年5月

中華中正黨榮譽主席「少龍」、徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴；徐曾羈押7個月，今年1月裁准300萬元交保，限制出境8月，台北地方法院徵詢檢、辯意見，裁定徐本月起再限境8月。

裁定說，徐浩城自2021年9月12日起延長限制出境、出海8月，限制期間到2022年5月11日為止。

徐浩城今年1月12日裁定交保，限制出境、出海8月迄今，法官本月3日就限境處分訊問徐浩城，並徵詢檢察官、辯護人意見，徐對繼續限制出境沒有意見，檢察官也認為徐有繼續限境的必要。

被信眾稱為「少龍」的徐浩城開設道場，修煉「仙女」並性侵7名女子，以徐浩城為首的華興靈修中心涉詐騙金額高達千萬元，該集團以宗教理念作為掩護，1991年至2001年間在台北、台中、高雄廣設道場、廣收信徒。

徐浩城不斷灌輸信眾「唯我獨尊」的觀念，要求信徒相信末日預言，並宣稱地球將於2012年毀滅等。

徐浩城在靈修中心成立「仙女班」，招收年輕單身女信徒加入，頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，嚴禁女信徒與親友聯繫。