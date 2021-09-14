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男不滿女友偷吸海洛因 皮帶鞭打數十次打死她
屏東陳姓男子不滿李姓女友偷偷吸食海洛因，竟毆打李女致死，屏東地方法院依傷害致死罪，判陳男8年有期徒刑，陳不服上訴，高等法院高雄分院今宣判，維持一審原判，駁回陳男上訴。
判決指出，陳男與李女同居，前年8月29日晚間7時許，陳發現李女從2樓浴室走出來後疑吸食毒品海洛因，出手毆打李女，抓著李女頭髮跑到2樓房間，在房內用皮帶抽打李女數十次，又以拖鞋及徒手毆打被害人臉部數次，動手後親友上前勸合，陳男不理跑到二樓走道躺椅休息。
當晚9時許，陳回到房間後再用皮帶抽打李女，隔天清晨4時許，陳的母親發現李女沒有呼吸，報警送醫急救後宣告不治。法醫驗傷發現陳女全身有多處鈍力傷、臉部多處擦挫傷，上下嘴唇擦挫挫傷腫脹、額部及頂部與枕部中央頭皮下出血等傷勢，導致橫紋肌溶解症死亡。
屏東地方法院認為，陳男僅因在案發當時發現被害人疑施用毒品，未能控制情緒數度毆打女友，讓她受到重傷卻未立即送醫，反將李女放置在房內，置李女受嚴重傷勢不顧，使李女的家屬因突失至親而悲痛莫名，自我控制能力不佳，考量他與李女家屬和解，依傷害致死罪判刑8年。
陳不服上訴二審，高等法院高雄分院今宣判，維持一審見解及刑度，駁回上訴。
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