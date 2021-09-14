防疫期間詐騙上升87％！綠委：遭詐金額已逾27億元

詐騙集團在疫情期間越發猖狂，今年1到8月遭詐騙金額超過27億元，尤其投資詐騙甚至侵入line等通訊軟體，連立委的臉書都被投資詐騙訊息入侵，更爆出有婦人遭詐高達6百萬，民進黨立委莊瑞雄及王美惠要求政府部門示警，研擬防堵措施。刑事局指出，今年已進行兩波打擊，破獲詐騙集團35個機房，逮捕236名嫌犯，會持續阻詐。

莊瑞雄、王美惠等人指出，據警政署統計，今年1到8月台灣民眾已經遭詐騙超過27億元，遠勝去年一整年總額的20億元。其中尤其以投資詐騙最為猖獗，到今年8月為止，已通報將近3千件，比去年同期整整高出87%，而光投資詐騙造成民眾財損，今年到現在就已經超過9億元。

兩人也出示詐騙訊息「你好，我是最近跟你通過電話的證券股票人員」、「老師的股票分享群組，免費分享股票資訊」並附上Line帳號，讓對方加入，許多人加入後，不疑有他，就照假扮的股市人員指示匯款。

莊瑞雄指出，連他都收到類似簡訊，但他也不是投資者，卻被「亂槍打鳥」，連同黨立委鄭運鵬臉書也被大舉入侵，想必更多民眾都有收到。光上半年的投資詐騙案件就較去年同期增加了87％，實在是不能再高了。

莊瑞雄，只要在社群平台出現這種投資詐騙訊息，就用詐騙去辦，這與言論自由已無關，這就是蓄意要詐騙，社群平台也要自動下架此類訊息，也希望社會大眾主動關心「多問一句，傳遞關心」。

「防疫期間詐騙集團最好做！」王美惠說，有個婦人因防疫期間生意不好做，聽到可以投資大家都很有興趣，加入line後寫資料，照著指示一個月來匯款了6百萬，媳婦發現後去報警，但得到的答案卻是很多機房都在大陸，難以阻擋。

王美惠說，現在詐騙案件和金額的不斷上升，代表現行做法已經跟不上詐騙集團，面對詐騙集團不斷進化，政府部門也要跟著積極防堵，怎麼從上流來封鎖詐騙集團作為、如何有效阻斷犯罪金流、和銀行端如何有足夠危機意識保護民眾，都需要警政署等單位思考。