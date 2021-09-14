人妻搞外遇卻被電擊悶死 狠心小王判關15年8月定讞

男子吳信宗和王姓人妻發生婚外情，兩人發生爭吵，他盛怒下拿棉被悶住口鼻，再拿電擊棒電擊王女胸腹部致死，棄屍山區坡坎，一審依殺人、遺棄屍體罪判無期徒刑，二審改判15年8月徒刑，褫奪公權8年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，吳信宗2019年12月23日晚間8時許開車接王姓人妻下班，一同回租屋處在床上休息、飲酒，未料隔日凌晨因故起爭執，他心生不滿，拿棉被悶住王女口鼻，王女揮舞手腳掙扎，雙雙跌落地板。

吳信宗仍不罷手，持續以棉被悶壓王女，再拿電擊棒來回電擊王女胸腹部，直到王女毫無動靜才罷手，王女窒息身亡；他事後以塑膠繩、黑色垃圾袋包裹遺體，放置房間棉被上。

吳信宗二度接獲警方詢問王女行蹤，皆佯稱不知情，他擔心事跡敗露，回家搬運屍體，載至新竹縣山區坡坎棄屍，再到警局自首。他否認故意殺人，辯稱沒有想致王女於死地，只是一時失手，甚至一度辯稱想用電擊棒電擊王女心臟，讓王女起來。

法院認為，根據法醫研究所鑑定報告，王女乳房有10多處灼傷痕，顯見並非只電一下，或想救王女，不採信他的說詞。另吳雖符合自首要件，但他第一時間隱匿和王女接觸過程，有意圖誤導警方辦案，直到警方調閱監視器發現他是王女失蹤前的密切接觸者，才自首犯行，難認有真誠悔悟。

一審依殺人罪、遺棄屍體罪判吳信宗無期徒刑，但台灣高等法院二審認為，他和王女丈夫達成和解，雖死者家屬表示他仍未給付任何賠償，也沒有原諒他，但量刑因子已有變動，改判15年8月徒刑，褫奪公權8年。