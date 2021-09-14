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老婦竊盜成性 法官判決寫勸世千字文：不要一偷再偷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市66歲蕭姓老婦屢犯竊盜案，今年1月她連續在不同攤位竊取不同財物，從茶海公杯、白鯧、清潔劑，偷到珍珠耳環與珊瑚手鍊，共犯4罪，法官各依竊盜罪判她各處拘役15天，合計60天，可易科罰金。法官在判決書內還寫上千字「勸世文」，要她做錯應勇於認錯，不要一偷再偷。

基隆地院判決書指出，蕭女在1月15日在瑞芳一處攤位，以雨傘遮掩之方式，竊取攤位的耐熱茶海公杯1個，價值390元。另在1月31日，則在不同攤位連偷3件，包括價值1萬2千元的珍珠耳環與珊瑚手鍊、2650元白鯧、89元清潔劑。

施姓法官審酌指出，蕭婦不思依靠己力正當工作賺取生活所需，而隨意竊取他人財物，其僥倖得利之心態，顯不足取。法官在判決書中寫「勸世文」，要蕭婦好好自思己過，要她內心生起戒貪決心，日後不要再竊取他人財物，勿心存僥倖，否則，竊盜種如是因、得上開如是果，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，何必自己害自己呢？

施姓法官說，自己用心甘情願的戒貪竊心，宜親近有德，遠避凶人，行善福報，善惡兩途，禍福攸分，一切唯心自召，因此，諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，常有百福駢臻，千祥雲集，近報則在自己，是正邪善惡完全繫在自己當下這念心之抉擇，所謂轉禍為福也。

法官要蕭婦自己要好好想一想，自己不要一再想竊盜抉擇硬擠入牢獄世界，苦了自己，為難了別人，宜改自己不好宿習慣性，自己決定自己不竊盜，亦不心存僥倖，自己心甘情願去掉了自私、自利、自愛，

法官勸她以真心誠意戒掉竊盜，凡事不要只考慮自己，亦應為別人多想想之同理心，自己不再害自己，好好把握自己的未來人生正確方向，不要結交損友，其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也，且自己要檢討反省自己，為什麼自己會淪落至此，有無自己可以改進向上之不良宿習應捨棄，好好改過從善，才是日後不再犯案之根本原因，

法官勸蕭婦，身上沒錢，應先向親朋好友請求接濟，況且各里長、各區關懷協會、各鄰居亦有些善心人土會幫助，或許亦可用乞食請求接濟，絕非以上開犯行，滿足自己需求，此乃自私自利而造成社會亂源之因，並損人不利己，勿心存僥倖。

因此，正邪善惡完全繫在自己這念心之當下抉擇，做錯應勇於認錯，不要一偷再偷，且自願改過從善，則日日平安喜樂，這樣才是對自己好、大家好的人生。

老婦竊盜成性，法官判決寫勸世千字文：不要一偷再偷。記者游明煌／攝影
老婦竊盜成性，法官判決寫勸世千字文：不要一偷再偷。記者游明煌／攝影

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