隱瞞酒駕被評鑑「不適服現役」中校提告國防部獲勝訴

國防部軍備局生產製造中心第二０五廠修繕所前吳姓中校所長，因隱匿酒駕被攔查，遭核定2大過及一次軍事懲處。原人評會考核評鑑為「續服現役」，卻被註銷改為決議考核評鑑「不適服現役」。吳男不服提告，台北高等行政法院判他勝訴，可上訴。

判決指出，吳姓男子因於2019年3月23日晚間在高雄市鳥松區友人家中餐敘飲酒後，於24日凌晨開車返家途中，在仁武區八德西路與澄觀路口遭警方攔檢，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，且對該應回報事項隱匿未報。

二０五廠因實施人事警政查詢獲悉後，就兩項違失行為分別核定原告大過2次及記過1次軍事懲處，並於8月7日召開「不適服現役人事評審會」，考核評鑑吳男「續服現役」。

之後，國防部召開「國軍108年第19次軍紀檢討會」，責令二０五廠應就前考評重新審議，二０五廠先通知吳男撤銷（註銷令之用語為「註銷」）前考評；9月12日重行召開人評會，決議考核評鑑「不適服現役」。

吳男不服，提起行政訴訟，主張就酒後駕車事件，國軍各單位並非一律汰除，本件酒駕危害程度較低，違犯情節較輕，原處分未審酌於此，無正當理由作成最嚴厲的不適服現役考評結果，已恣意失衡，違反平等原則及比例原則。

國防部海軍司令部辯稱，註銷令並無逾越權責問題，也非如吳男主張，除酒駕外無考量其他不適服現役的條件；吳男2016年度至2018年度固有2年甲上考績，且迭有嘉獎、記功或有獎金、獎章的獎勵。

但國軍考評作法是考評受考人近一年個人平日生活考核、對任務賦予及工作態度、受懲罰或事實發生所生影響、其他佐證事項等項，原考評並無違誤。

法院認為，國軍各單位檢討志願役軍士官兵不適服現役案件，是專屬於各該單位人評會的權限，權責主管或受考評軍官所屬軍事單位均無審核或否決人評會所通過考評結果的權限。

更無權撤銷人評會表決通過的考評結果，當事人所屬軍事單位上級之各司令部或國防部等，也無權下命當事人所屬軍事單位逕予撤銷人評會表決通過的考評結果。

法院表示，原處分依違反正當行政程序作成不適服現役的考評判斷為理由，核定吳男退伍，不法侵害其平等服公職權利，訴願決定未予糾正，於法也不相合，吳男訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康