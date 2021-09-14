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清潔隊員沒穿制服 男倒家庭垃圾被制止遭移送獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名羅姓男子，今年7月間在文山區仙岩公園內丟家庭垃圾，遭姜姓清潔隊員制止而毆傷隊員，被移送妨害公務罪嫌。台北地檢署認為，當時姜女未身著制服也沒表明身分，羅男難以知悉其為公務員，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，今年7月26日上午9點許，羅姓男子在北市文山區仙岩公園內，因欲將家庭垃圾棄置於園內垃圾桶，遭台北市政府環保局文山區清潔隊興隆分隊姜姓清潔隊員制止。

羅男竟攻擊姜女，導致其臉部瘀青。涉嫌傷害部分以5000元和解，沒有提告。不過，妨害公務部分被移送法辦。據了解，羅男到案後堅決否認妨害公務，辯稱對方當下抓住他女友右手不讓他們離去，所以他用右手把對方手撥開。

他指出，為避免發生更多衝突，所以他用身體阻擋在該女子與他女友之間；他不知對方是環保局正執行清潔勤務，他以為對方是公園內運動的民眾。

他表示，對方沒有穿著環保局或清潔隊的制服，或配戴足以辨識身分的名牌，對方沒有告訴他，她是環保局清潔隊員的身分、正在執行公務的訊息，只有告訴他不能在這邊倒垃圾。

檢方查出，姜女確實沒有穿著清潔隊制服或足以辨識身分的證件，且並未表明她公務人員身分，實在難以辨識是公務員。檢方認為，羅男難以知悉其為公務員，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。

北市一名羅姓男子，今年7月間在文山區仙岩公園內丟家庭垃圾，遭姜姓清潔隊員制止而毆傷隊員，被移送妨害公務罪嫌。台北地檢署認為，當時姜女未身著制服也沒表明身分，羅男難以知悉其為公務員，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照
北市一名羅姓男子，今年7月間在文山區仙岩公園內丟家庭垃圾，遭姜姓清潔隊員制止而毆傷隊員，被移送妨害公務罪嫌。台北地檢署認為，當時姜女未身著制服也沒表明身分，羅男難以知悉其為公務員，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照

妨害公務 制服 公務員

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