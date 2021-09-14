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爭產！長眉逆子拿拔釘器爆打「饒河夜市包租婆」判關6年2月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡七旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，胞弟也負傷，一審依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判6年2月徒刑，詹上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

留著長眉的詹沿修去年10月2日凌晨1時許，跑到台北市八德路四段母親住處，先用拔釘器撬開門鎖，看到母親和胞弟都在床上熟睡，竟拿著拔釘器朝母親的頭、胸和四肢揮砍，詹母被發現時已倒臥血泊中。胞弟也是在睡夢中遭攻擊，他用右手臂保護頭部，右手橈骨和尺骨骨折，他奮力逃脫並報警。

檢警查出，七旬詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據透露，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，她平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。大兒子詹沿修時常回家討錢，甚至要求母親過戶房產，屢傳爭產糾紛。

詹犯案時，除大型拔釘器外，身上也攜帶2支手指虎、2支彎刀和2把折疊刀，台北地方法院一審依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判詹6年2月徒刑；詹沿修上訴，認為自己沒有重傷害、殺人之意，還說母親身上的傷不是他攻擊所致。

高院開庭時，詹稱小時候遭母親家暴，阿嬤還被害死；詹母傷未痊癒，坐著輪椅由看護推著出庭，僅表示請法院「看著辦」。詹的胞弟開庭時氣憤地說，母親的背後有兩排遭拔釘器插入的傷口，指詹沿修半夜闖入的目標就是拿黃金、存摺和不動產權狀。

詹沿修。圖／聯合報系資料照片
詹沿修。圖／聯合報系資料照片

骨折 透天

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