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新冠肺炎輕症者也難逃 美專家：後遺症恐讓人提早失智

名嘴稱法官收賄有行情 司法院函請檢方調查

中央社 / 台北13日電

媒體人黃越宏日前在電視節目中指稱「行賄法官有基本行情」等語。司法院今天函請高雄地檢署調查，並表示如有絕不寬貸，如無不容污衊，並研議追究其民刑事責任。

司法院指出，日前黃越宏於EBC東森財經新聞台「這！不是新聞」節目中，以來賓身分指稱行賄法官有基本行情，另有法官向擔任司法黃牛而被起訴的律師索賄，並稱所述「都是有名有姓的」、「這都是千真萬確」等語。

司法院表示，深知司法的廉潔公正，乃是司法受信賴的基礎，也對絕大多數法官的清廉、正直，以及對審判工作的使命感深具信心。故針對少數害群之馬違法失職情事，向來絕不寬貸，從嚴處理，但也絕不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，污衊司法的清廉公正。

司法院表示，已於今天函請高雄地檢署，就黃越宏於電視節目上所述法官貪污行為，分案調查，請黃越宏提出證據，協助司法自清；若其所述並非真實，司法院也表達最嚴厲之譴責，並研議追究其民刑事責任。

司法院 貪污

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