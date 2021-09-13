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家樂福女經理整貨砸傷顧客 賠不了200萬判拘20日
家樂福賣場黃姓女經理整理貨架，拆下的金屬橫桿砸傷簡姓女顧客的腳，黃女被訴過失傷害，黃女願意和解，但對方求償200萬元，調解破局；一審判黃女拘役20日，得易科罰金2萬元，簡女提上訴，台北地方法院駁回，判決確定。
2019年12月18日下午，黃女在家樂福台北市桂林店擔任督導，於在賣場2樓汽、機車用品專區調整及陳列商品，展示架上的金屬橫桿突然倒下，砸傷簡女右腳腳背，簡女提告。
檢方偵辦認為，依當時現場環境，黃女沒有不能注意的情形，認定黃女過失與簡女受傷有因果關係，黃女涉犯過失傷害罪，起訴黃女。
黃女偵查中否認過失，審理時認罪，與對方試談和解，不過，簡女向黃女求償200萬元，雙方談判破局，一審法官依過失傷害罪判黃女拘役20日，簡女上訴，二審法官審理認為，一審認事用法無違誤，駁回上訴，黃女判拘役20日確定。
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