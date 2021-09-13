家樂福女經理整貨砸傷顧客 賠不了200萬判拘20日

為什麼大家要針對情慾產業來談法律問題？因為「法律之前，人人平等」，法律人總是試圖這麼相信著，我們努力字斟句酌，加減天秤兩端的砝碼？遺憾的是，在情慾產業中的許多人，還是被法律有意無意地遺忘了。

2021-09-13 14:45