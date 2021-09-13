國民黨批蘇嘉全印尼案判賠200萬並道歉 法院理由出爐

國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利，蘇嘉全提告求償，台北地方法院今判王育敏等4人賠償200萬，並在三大報刊登道歉啟示，可上訴。

台北地院指出，根據調查蘇嘉全曾到印尼兩次，其一是2016年9月7日至10日和蘇震清、陳明文、陳歐珀和蘇震清、陳明文、陳歐珀一同到印尼雅加達，參加蔡英文總統印尼後援會的謝票行程；其二是2019年10月26日至28日前往印尼雅加達的私人行程。

判決指出，蘇嘉全兩次印尼行程均無偕同中油、台糖、台鹽等國營事業主管，再者2019年10月的私人行程，蘇震清也未同行，但王育敏等人未經查證，在記者會發布「蘇震清跟蘇嘉全幾乎年年都到印尼」、「蘇震清跟蘇嘉全卻多次繞過外館，直接帶著國營企業訪問印尼」，顯然是不實陳述。

王育敏等人進而評論蘇嘉全「介入國營企業到底有多深」、「國營事業在中間人以及遂其個別私利的政客撐腰排除外館」、「我國營事業已遭中間人控制企圖以謀取個別私利」、「綠營政治人物吃銅吃鐵吃國家的醜態」等語，指大眾誤認蘇嘉全利用立法院長職權和蘇震清圖謀國營事業的不法利益，侵害蘇嘉全名譽。